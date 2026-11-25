Bà Hy (57 tuổi) - cư dân sinh sống lâu năm tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ cho biết, gia đình đã quen với cảnh nhà cửa chật chội, hạ tầng cũ kỹ, nhưng càng về sau tình trạng xuống cấp càng khiến cuộc sống thêm bất tiện. Những ngày mưa, người dân phải lo nước thấm từ trần, tường; hệ thống điện và các đường dây đấu nối chằng chịt cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Chúng tôi mong dự án cải tạo sớm được triển khai để người dân có nơi ở an toàn, khang trang hơn. Khu tập thể đã xuống cấp từ lâu, nhiều gia đình phải sống trong điều kiện sinh hoạt không bảo đảm. Dự án được nhắc đến nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ ràng, người dân không biết phải tiếp tục chờ đến bao giờ", cư dân này chia sẻ.