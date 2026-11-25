Căn nhà tối giản bất ngờ thu hút hơn 100.000 lượt yêu thích

Nhắc đến một căn nhà đẹp, nhiều người thường hình dung đến trần thạch cao với hệ thống đèn âm trần, những bức tường ốp đá sang trọng hay nội thất được thiết kế đồng bộ. Thế nhưng, một cô gái trẻ tại Trung Quốc lại lựa chọn hướng đi gần như ngược lại: giữ nguyên vẻ mộc mạc của căn nhà, hạn chế tối đa các hạng mục trang trí không cần thiết.

Căn nhà của cô không có trần giả, không ốp gạch trang trí trên tường và cũng không sử dụng những vật liệu hoàn thiện đắt đỏ. Thay vào đó là những bề mặt mang màu sắc nguyên bản của xi măng, hệ thống chiếu sáng đơn giản và nội thất vừa đủ phục vụ sinh hoạt.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là tổng chi phí cải tạo được giới thiệu chỉ hơn 30.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 110 triệu đồng. Dù chưa được trang bị đầy đủ nội thất, căn nhà vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, bài đăng thu hút hơn 100.000 lượt yêu thích và lưu lại. Không ít người tò mò về cách cô gái biến một không gian gần như thô mộc thành nơi ở có tính thẩm mỹ.

Một cư dân mạng bình luận: "Chẳng phải đây chỉ là một căn hộ tối giản thôi sao?".

Cô gái đáp lại: "Một căn hộ tối giản cũng chính là một hình thức cải tạo".

Câu trả lời ngắn gọn phần nào phản ánh quan điểm của nhiều người trẻ hiện nay: Nhà đẹp không nhất thiết phải được hoàn thiện bằng những vật liệu đắt tiền. Đôi khi, biết giữ lại những gì cần thiết và mạnh dạn loại bỏ phần dư thừa mới là cách tạo nên một không gian sống phù hợp.

Không làm trần giả, không ốp gạch: Tiết kiệm được những khoản nào?

Điểm đặc biệt trong căn nhà này không nằm ở việc sử dụng vật liệu mới, mà là chủ động cắt giảm nhiều hạng mục vốn được xem là quen thuộc khi cải tạo nhà ở.

1. Không làm trần giả, giữ nguyên chiều cao căn phòng

Trong nhiều căn hộ, trần thạch cao được sử dụng để che đường dây điện, đường ống kỹ thuật hoặc tạo điểm nhấn cho hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, hạng mục này cũng tiêu tốn một khoản chi phí vật liệu và nhân công đáng kể.

Cô gái lựa chọn giữ lại bề mặt trần bê tông nguyên bản, chỉ xử lý những vị trí cần thiết. Nhờ vậy, căn phòng không bị giảm chiều cao bởi hệ thống trần treo, tạo cảm giác rộng và thoáng hơn.

Thay vì đèn chùm hay hệ thống đèn âm trần phức tạp, chủ nhà sử dụng các thiết bị chiếu sáng đơn giản, phù hợp với phong cách mộc.

Với những đường dây điện cần đi nổi, giải pháp là sử dụng ống hoặc máng bảo vệ được bố trí gọn gàng. Các vị trí đi dây âm phải được tính toán từ đầu, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

2. Không ốp gạch trang trí, giữ vẻ đẹp nguyên bản của tường

Thay vì sử dụng đá ốp, gạch trang trí hoặc nhiều lớp vật liệu hoàn thiện, chủ nhà giữ lại màu xi măng tự nhiên.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bỏ mặc những bức tường thô. Bề mặt vẫn cần được làm sạch, xử lý các vị trí không bằng phẳng và phủ lớp bảo vệ phù hợp nhằm hạn chế bụi, tăng khả năng vệ sinh.

Cách làm này vừa giữ được vẻ đẹp mộc mạc, vừa giảm chi phí mua vật liệu và thuê nhân công hoàn thiện.

Đặc biệt, những bức tường màu xám trung tính còn tạo phông nền khá dễ phối hợp với đồ gỗ, đèn và các món nội thất có màu sắc ấm áp.

3. Không chạy theo nội thất đóng mới đồng bộ

Một trong những khoản dễ khiến ngân sách cải tạo nhà tăng mạnh là hệ tủ kệ, vách trang trí và đồ nội thất thiết kế riêng.

Với phong cách tối giản, gia chủ có thể ưu tiên các món đồ phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt như giường ngủ, bàn ăn, tủ quần áo và thiết bị bếp.

Những món đồ trang trí chỉ được bổ sung khi thực sự cần thiết.

Đặc biệt, việc lựa chọn đồ nội thất rời còn giúp gia chủ linh hoạt thay đổi cách bố trí và dễ dàng nâng cấp không gian sống trong tương lai.

Cải tạo tối giản không đồng nghĩa với việc bỏ qua mọi công đoạn hoàn thiện

Dù mang lại lợi ích về chi phí, kiểu nhà giữ nguyên tường và trần bê tông cũng có những hạn chế nhất định.

Trước hết là vấn đề bụi bẩn. Nếu tường và sàn xi măng không được xử lý đúng cách, bề mặt có thể tiếp tục phát sinh bụi trong quá trình sử dụng. Đây là lý do gia chủ vẫn cần đầu tư cho công đoạn xử lý nền, sơn lót và lớp phủ bảo vệ phù hợp.

Đối với sàn nhà, ngoài phương án hoàn thiện bề mặt xi măng, có thể cân nhắc sử dụng sàn SPC hoặc những vật liệu dễ vệ sinh khác. Tuy nhiên, việc lựa chọn phải dựa trên độ phẳng, độ ẩm của nền và điều kiện sử dụng thực tế.

Vấn đề thứ hai là cách âm và cách nhiệt.

Việc không lắp trần giả không đồng nghĩa căn hộ chắc chắn cách âm kém, bởi hiệu quả cách âm phụ thuộc vào kết cấu sàn, tường, cửa và các vị trí truyền âm. Tuy nhiên, nếu căn hộ vốn có khả năng cách âm hạn chế, việc giữ nguyên các bề mặt thô sẽ không giúp cải thiện nhược điểm này.

Gia chủ nên kiểm tra nguồn tiếng ồn để lựa chọn giải pháp phù hợp, chẳng hạn xử lý khe hở cửa, cải thiện hệ cửa sổ hoặc bổ sung vật liệu cách âm tại những vị trí cần thiết.

Tương tự, khả năng giữ nhiệt của căn nhà phụ thuộc nhiều vào kết cấu bao che, hướng nắng và chất lượng cửa. Không nên mặc định rằng bỏ trần giả sẽ khiến căn hộ nóng hơn hoặc tốn điện hơn.

Quan trọng nhất, có những hạng mục tuyệt đối không nên cắt giảm chỉ để tiết kiệm chi phí.

Đó là hệ thống điện, cấp thoát nước, chống thấm và các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước như phòng tắm, nhà vệ sinh.

Một căn phòng khách có thể không cần trần thạch cao hay tường trang trí, nhưng phòng tắm vẫn phải được chống thấm đúng kỹ thuật, có độ dốc thoát nước phù hợp và sử dụng vật liệu hoàn thiện bảo đảm an toàn.

Nếu bỏ qua những công đoạn này, chi phí sửa chữa về sau có thể lớn hơn nhiều so với số tiền tiết kiệm ban đầu.

Bài học đáng giá nhất: Tiết kiệm ở phần trang trí, đừng tiết kiệm ở phần chất lượng

Căn nhà của cô gái trẻ cho thấy một cách tiếp cận đáng tham khảo đối với những người có ngân sách cải tạo hạn chế.

Thay vì cố gắng hoàn thiện tất cả các hạng mục ngay từ đầu, gia chủ có thể chia ngân sách theo mức độ cần thiết.

Hạng mục Cách tiếp cận tiết kiệm Trần nhà Giữ trần nguyên bản nếu hiện trạng phù hợp, xử lý bề mặt và bố trí điện an toàn Tường phòng khách Hạn chế ốp trang trí, ưu tiên lớp hoàn thiện dễ vệ sinh Sàn nhà Chọn vật liệu bền, phù hợp điều kiện sử dụng và ngân sách Nội thất Mua những món thiết yếu trước, bổ sung dần Hệ thống điện, nước Thi công đúng kỹ thuật, không cắt giảm tùy tiện Nhà vệ sinh Ưu tiên chống thấm, chống trơn trượt và thoát nước

Nhìn rộng hơn, phong cách tối giản không đơn thuần là một xu hướng thiết kế. Đây còn là cách nhiều người trẻ thay đổi tư duy chi tiêu cho nhà ở: không nhất thiết phải mua sắm và trang trí thật nhiều để chứng minh rằng mình đang sống tốt.

Một căn nhà có thể thiếu những món đồ đắt tiền, nhưng không nên thiếu ánh sáng, sự thông thoáng, tính an toàn và tiện nghi cần thiết.

Sau cùng, điều đáng học hỏi từ căn nhà hơn 100 triệu đồng này không phải là bỏ càng nhiều hạng mục càng tốt, mà là biết khoản nào có thể tiết kiệm và khoản nào nhất định phải đầu tư.

Bởi một ngôi nhà đáng sống không được đo bằng số tiền bỏ ra để trang trí, mà bằng sự thoải mái và chất lượng sinh hoạt mà nó mang lại mỗi ngày.