Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức trước khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhằm bảo đảm việc ký hợp đồng mua bán.

Đáng chú ý, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua bất động sản; khoản tiền đặt cọc được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, khi quy định đã được thông qua, vấn đề đặt ra không còn chỉ là có nên giới hạn tiền đặt cọc hay không mà là làm thế nào để nhận diện và xử lý những khoản thu có bản chất tương tự nhưng được đặt dưới tên gọi khác.

Theo quy định mới, việc thanh toán mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo nhiều đợt. Lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số tiền thu trước khi bàn giao nhà không quá 70% giá trị hợp đồng. Trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Như vậy, cùng với việc giới hạn tỷ lệ đặt cọc, luật đã thiết lập những giới hạn cụ thể đối với quá trình thu tiền của chủ đầu tư. Tuy nhiên, khoảng trống cần tiếp tục được làm rõ nằm ở cách xác định bản chất của các khoản tiền phát sinh trước khi ký hợp đồng.

Thực tế, hoạt động phân phối bất động sản thường xuất hiện nhiều hình thức giao dịch như đăng ký quan tâm, booking, giữ chỗ, tiền thiện chí hoặc đăng ký quyền ưu tiên lựa chọn sản phẩm . Không phải mọi hoạt động đăng ký đều là giao dịch đặt cọc, nhất là khi khách hàng không phải nộp tiền và chưa phát sinh cam kết giao dịch.

Ngược lại, nếu khách hàng phải chuyển tiền để được giữ một sản phẩm cụ thể, bảo đảm quyền ưu tiên hoặc tiến tới ký hợp đồng mua bán, cần xem xét bản chất của khoản thu thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi trong văn bản thỏa thuận.

Ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản VARS cho rằng nguy cơ lách quy định có thể xuất hiện khi khoản tiền mang bản chất đặt cọc được thu dưới những tên gọi khác như phí giữ chỗ, tiền thiện chí, đăng ký ưu tiên hoặc thông qua đơn vị trung gian.

Theo ông Tuấn, nếu việc kiểm soát chỉ tập trung vào khoản tiền được ghi rõ là đặt cọc mà chưa làm rõ bản chất những khoản thu tương tự, giới hạn 5% có thể không đạt được mục tiêu bảo vệ người mua nhà.

Ông Tuấn cho rằng cần tiếp tục cụ thể hóa nguyên tắc nhận diện các khoản thu trong quá trình xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành . Trong đó, cần phân biệt rõ hoạt động đăng ký quan tâm không thu tiền với những thỏa thuận có phát sinh nghĩa vụ tài chính và quyền ưu tiên giao dịch.

Bởi trên thực tế, một khoản tiền có thể không được gọi là đặt cọc nhưng vẫn được sử dụng để bảo đảm khách hàng có quyền mua một sản phẩm nhất định. Nếu không có tiêu chí nhận diện thống nhất, việc thực thi quy định có thể gặp khó khăn khi phát sinh tranh chấp giữa người mua, chủ đầu tư và đơn vị phân phối.

Một vấn đề khác cần được lưu ý là chủ thể trực tiếp nhận tiền. Trong nhiều trường hợp, khách hàng không chuyển tiền cho chủ đầu tư mà thực hiện thanh toán cho sàn giao dịch, đại lý phân phối hoặc một doanh nghiệp trung gian. Khi giao dịch không được triển khai như cam kết, người mua có thể gặp khó khăn trong việc xác định ai là bên có trách nhiệm hoàn trả tiền, đặc biệt khi đơn vị nhận tiền không phải chủ thể ký kết hợp đồng mua bán bất động sản.

Ông Trần Quốc Tuấn kiến nghị cụ thể hóa việc xác định các khoản tiền theo bản chất giao dịch, thay vì chỉ dựa vào tên gọi hoặc chủ thể đứng ra thu tiền. Theo đó, những khoản tiền được thu nhằm giữ chỗ, bảo đảm quyền ưu tiên hoặc bảo đảm giao kết hợp đồng cần được xem xét trong mối liên hệ với giới hạn đặt cọc và điều kiện thu tiền theo quy định pháp luật.