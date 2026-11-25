Toàn cảnh nút giao 4 tầng Mỹ Thủy - cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, giữa tháng 11/2026.

Nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái) nằm ở giao điểm của các trục Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Võ Chí Công (Vành đai 2), nối với cầu Phú Mỹ. Đây là cửa ngõ dẫn vào cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất cả nước và từng là "điểm đen" ùn tắc và tai nạn của thành phố.

Nút giao 4 tầng nhìn từ hướng phà Cát Lái về Đồng Văn Cống.

Khi hoàn thành, nút giao sẽ có bốn tầng giao thông: hầm chui, đường mặt đất và hai tầng cầu vượt. Trong hình là hầm chui và vòng xoay mặt đất nằm phía trước, cầu vượt hiện hữu trên đường Võ Chí Công ở giữa, còn dầm thép của tầng cầu cao nhất hiện ra phía xa. Cách tổ chức này tách riêng dòng xe container ra vào cảng khỏi luồng xe đi thẳng và xe hai bánh.

Toàn cảnh thi công nút giao Mỹ Thủy nhìn từ hướng Võ Chí Công về cầu Phú Mỹ (ảnh trái -phải) và từ hướng Nguyễn Thị Định (ảnh giữa).

Cầu vượt thép rẽ trái từ hướng Nguyễn Thị Định đi cầu Phú Mỹ dài khoảng 725 m, rộng gần 10 m, gồm hai làn ô tô một chiều. Đây là cầu vượt thép lớn nhất TP Hồ Chí Minh và cũng là hạng mục tốn nhiều kinh phí nhất của dự án. Đến giữa tháng 11, cầu đạt khoảng 65% khối lượng.

Cầu vượt thép đi vòng trên cao từ Võ Chí Công đi cầu Phú Mỹ.

Dầm thép được gia công sẵn trong xưởng rồi chở đến công trường để lắp dựng. Cách làm này rút ngắn thời gian thi công và ít chiếm dụng mặt đường hơn so với đổ bê tông tại chỗ trên đà giáo. Điều này thích hợp áp dụng tại nút giao thông có dòng xe không ngừng nghỉ. Các hàng đinh neo trên mặt dầm sẽ liên kết với bản mặt cầu bê tông ở bước tiếp theo.

Cận cảnh cầu vượt thép đang thi công.

Dưới chân cầu vượt, xe container vẫn nối đuôi chờ đèn tại vòng xoay. Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 22.000 xe qua nút giao Mỹ Thủy, cuối tuần có thể lên tới 26.000 xe. Trong khi đó, đường Nguyễn Thị Định, tuyến chính ra vào cảng, chỉ có hai làn ô tô mỗi hướng.

Khu vực thi công nhánh đường dẫn từ Võ Chí Công vào đường Nguyễn Thị Định.

Dự án phải vừa thi công vừa bảo đảm giao thông trên một mặt bằng chật hẹp. Mặt bằng vốn là nút thắt lớn nhất: phải đến tháng 6/2026 mới được bàn giao đủ 100%. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 1.623 tỷ đồng, gần ngang phần xây lắp 1.826 tỷ đồng.

Nhánh cầu mới từ Võ Chí Công về cầu Phú Mỹ vừa đổ bê tông, đang được bảo dưỡng, còn các nhánh đường gần cầu Kỳ Hà 2 đang được lu lèn. Cùng lúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh cầu Kỳ Hà 4. Đây là nhánh rẽ phải từ Võ Chí Công vào Nguyễn Thị Định, theo kế hoạch sẽ thông xe cuối tháng 11 để giảm tải cho vòng xoay.

Toàn cảnh nút giao 4 tầng Mỹ Thủy nhìn từ hướng cảng Cát Lái về trung tâm Thành phố.

Hầm chui từ Võ Chí Công rẽ vào cảng Cát Lái, đưa vào khai thác từ năm 2018, là một trong những hạng mục đầu tiên của dự án. Hầm đã giúp xe container không phải vòng qua bùng binh. Từ ngày 1/10, cao tốc Bến Lức – Long Thành đưa vào khai thác cũng đã kéo giảm 9-20% lượng xe container qua khu vực cầu Phú Mỹ và nút Mỹ Thủy.

Khi toàn bộ nút giao hoàn thành vào quý I/2027 như cam kết, cửa ngõ phía Đông sẽ có thêm dư địa để đón lượng hàng hóa ngày càng tăng qua cụm cảng Cát Lái – Phú Hữu.