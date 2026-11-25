Chủ nhà phải ‘xin’ thợ đến làm

Khởi công xây nhà từ tháng 2, ông Phạm Bá Thưởng (thôn La Phù, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) không ngờ công trình trị giá khoảng 3 tỷ đồng của gia đình lại kéo dài đến những tháng cuối năm mà vẫn chưa hoàn thiện.

Căn nhà của ông Thưởng nằm ngay sát công trình sân vận động VinFast - Trống Đồng. Trong bối cảnh nhiều lao động xây dựng chuyển sang làm việc tại các dự án lớn, công trình của gia đình ông cũng rơi vào cảnh thiếu thợ, nhiều tháng liền chưa thể hoàn thiện.

Điều khiến ông đau đầu không phải chuyện thiếu tiền hay vật liệu, mà là không tìm đủ thợ xây dựng. Có những ngày, cả công trình ba tầng chỉ có vỏn vẹn 2 người đến làm. Ngay cả thời điểm đông nhất, số nhân công cũng chỉ đạt 5 người.

“Thợ khó tìm lắm. Bao nhiêu nhà xung quanh đang xây dở cũng phải bỏ không vì không có người làm. Nhà tôi xây từ tháng 2, riêng việc đổ mái ba tầng đã mất mấy tháng trời, chưa kể những ngày phải nghỉ để chờ thợ” , ông Thưởng kể.

Gia đình ông Thưởng dự kiến hoàn thành căn nhà 3 tầng vào tháng 9 nhưng sang tháng 11 công trình vẫn dở dang vì thiếu thợ xây.

Theo ông Thưởng, nếu vài năm trước, việc xây dựng một căn nhà diễn ra tương đối thuận lợi thì hiện nay, thời gian thi công có thể kéo dài gấp đôi vì thiếu nhân công. Công trình cứ làm được vài hôm lại vắng thợ. Muốn đẩy nhanh tiến độ, ông phải liên tục gọi điện cho chủ thầu, đề nghị bố trí thêm người. Nhưng ngay cả việc thúc giục cũng không đơn giản.

“Nói là giục nhưng thực ra nhiều lúc phải xin, phải nói khó thì họ mới đến làm cho. Có hôm cả công trình chỉ 2 người thợ, cứ như thế thì biết bao giờ mới xong nhà” , ông Thưởng ngán ngẩm.

Điều đáng nói, trong khi nhân công ngày càng khan hiếm, giá thuê thợ lại liên tục tăng. Ông Thưởng cho biết, thời điểm bắt đầu xây dựng, gia đình thỏa thuận với chủ thầu mức giá nhân công 1,6 triệu đồng/m². Đến nay, theo tìm hiểu của ông, mức giá 1,8 triệu đồng/m² cũng khó tìm được đội thợ nhận làm.

Thậm chí, một người quen của ông đang xây nhà phải chấp nhận mức giá lên tới 2,2 triệu đồng/m² để có nhân công, bảo đảm tiến độ.

Căn nhà 3 tầng của ông Phạm Bá Thưởng vẫn chưa hoàn thiện sau hơn 9 tháng thi công.

Với căn nhà có tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng, ông Thưởng dự tính riêng tiền công thợ đã lên tới 500 triệu đồng, cao gấp rưỡi so với chi phí nhân công vài năm trước. Thế nhưng, chi nhiều tiền hơn không đồng nghĩa với việc công trình được hoàn thành nhanh hơn.

Tình trạng thiếu thợ không chỉ xảy ra với gia đình ông Thưởng mà còn ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh. Có nhà đang xây phải tạm dừng vì không có người làm, trong khi những gia đình cần hoàn thiện nhà đúng thời hạn cũng đành bất lực.

Ông kể, một gia đình dự kiến xây xong nhà trước tháng 8 để tổ chức đám cưới cho con trai. Tuy nhiên, đến tháng 11, công trình vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí có nguy cơ phải chờ qua Tết mới xong.

Đằng sau những căn nhà xây dựng dang dở không chỉ là chi phí phát sinh mà còn là những kế hoạch sinh hoạt, cưới hỏi, ổn định cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn.

Chủ thầu xuống tận nhà thợ để giữ người

Theo ông Thưởng, một trong những nguyên nhân khiến công trình dân dụng khó tìm thợ là nhiều lao động chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, đại công trường với chế độ tiền lương, thưởng hấp dẫn hơn.

Ông dẫn trường hợp một đội thợ trước đây có 14 người, cùng lúc nhận thi công 3 - 4 công trình. Sau đó, 7 người chuyển sang làm việc tại các dự án lớn, khiến đội chỉ còn một nửa lực lượng.

“Đội thợ 14 người mà mất 7 người, còn lại 7 người phải làm cho 3-4 công trình thì làm sao bảo đảm tiến độ. Thành ra cứ làm mỗi nhà một ít, chỗ nào giục nhiều thì tập trung làm vài buổi, sau đó lại bỏ bẵng đi” , ông Thưởng nói.

Tình trạng khan hiếm nhân công đang đặt các gia đình xây nhà vào thế bị động. Dù đã ký hợp đồng, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, họ vẫn khó kiểm soát được số lượng thợ có mặt mỗi ngày và thời điểm hoàn thành công trình. Tuy nhiên, phía sau những cuộc điện thoại thúc giục của chủ nhà lại là một áp lực khác mà các nhà thầu dân dụng đang phải đối mặt.

Làm nghề xây dựng tại Bắc Ninh, ông Trần Văn Đạo thừa nhận chưa bao giờ việc tìm kiếm và giữ chân thợ xây lại khiến các chủ thầu đau đầu như hiện nay.

Lực lượng thợ lành nghề ngày càng khan hiếm, trong khi người trẻ không còn mặn mà với công việc xây dựng dân dụng. Cùng với đó, sức hút từ các doanh nghiệp xây dựng lớn khiến những đội thầu nhỏ gặp nhiều bất lợi trong việc tuyển dụng nhân công. Thế nhưng, điều khiến ông trăn trở nhất lại là sự bấp bênh của công việc.

“Có thời điểm chúng tôi nhận cùng lúc 5 - 6 công trình, cần rất nhiều thợ. Nhưng cũng có lúc chỉ còn 1-2 công trình, không đủ việc cho tất cả anh em. Thợ phải chủ động tìm công việc khác để có thu nhập, đến khi mình có công trình mới thì gọi họ quay lại rất khó” , ông Đạo chia sẻ.

Tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều công trình nhà ở dân dụng chỉ có 2-3 thợ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện.

Chính đặc thù công việc lúc nhiều, lúc ít khiến các chủ thầu dân dụng khó duy trì lực lượng ổn định. Khi công trình ít, họ không đủ khả năng giữ toàn bộ nhân công. Đến lúc có nhiều hợp đồng, những người thợ từng gắn bó lại có thể đã tìm được công việc mới.

Sự thay đổi ấy kéo theo một nghịch lý mà ông Đạo cảm nhận rất rõ sau nhiều năm làm nghề: vị thế giữa chủ thầu và người thợ gần như đảo ngược.

“Ngày trước thợ xây đến xin mình cho đi làm, còn bây giờ mình phải xuống tận nhà thuyết phục họ. Nhiều khi gia đình anh em có việc gì, mình cũng xuống giúp đỡ. Không quan tâm, đối đãi tốt thì rất khó giữ được người ”, ông Đạo nói.

Theo ông, ngoài tiền công, các chủ thầu còn phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động. Từ việc mua áo giữ nhiệt, ủng đi công trình đến hỗ trợ công việc riêng của gia đình thợ, tất cả đều nhằm duy trì sự gắn bó của đội ngũ.

Dẫu vậy, giữ được người chưa chắc đã giải quyết hết khó khăn. Ông Đạo cho biết, giá vật liệu xây dựng tăng kéo theo sức ép về chi phí, trong khi tiền công nhân công cũng liên tục biến động. Cùng với sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp chuyên nhận xây nhà trọn gói, chìa khóa trao tay, các đội thầu nhỏ phải tính toán ngày càng chặt chẽ để duy trì hoạt động.

Đặc biệt, với những công trình đã ký hợp đồng theo đơn giá từ trước, việc tiền công tăng trong quá trình thi công có thể khiến nhà thầu phải tự cân đối phần chi phí phát sinh, chấp nhận giảm lợi nhuận để bảo đảm cam kết với chủ nhà. Nhưng ngay cả khi sẵn sàng trả công cao hơn, họ cũng chưa chắc tìm được đủ người.

Một bên là chủ nhà liên tục thúc giục tiến độ, một bên là đội thợ thiếu nhân lực, chủ thầu trở thành người đứng giữa, phải tìm cách xoay xở trong tình thế khó khăn.

“Có những lúc chủ nhà gọi điện giục liên tục mà mình không biết trả lời thế nào. Không phải không muốn làm nhanh, nhưng tìm đâu ra thợ để làm. Nhiều khi áp lực quá, tôi còn chẳng dám nghe điện thoại” , ông Đạo chia sẻ.

Tiền công gần gấp đôi, thợ xây ít hơn trước

Gắn bó với nghề xây dựng suốt 30 năm, ông Nguyễn Văn Dương, một thợ xây tại Hà Nội, đã chứng kiến nhiều thay đổi của công việc vốn gắn liền với nắng mưa, bụi bặm và những ngày lao động nặng nhọc.

Nghề xây từng giúp ông nuôi ba người con học đại học. Thế nhưng, điều khiến người thợ lâu năm trăn trở hiện nay không phải chuyện thiếu việc, mà là ngày càng ít người trẻ muốn theo nghề.

Theo ông Dương, khoảng 10 - 20 năm trước, các đội thợ xây thường có thanh niên đi theo học việc. Người mới bắt đầu từ những công đoạn đơn giản, dần tích lũy kinh nghiệm để trở thành thợ chính. Hiện nay, hình ảnh ấy gần như không còn.

“Ngày trước, đội thợ nào cũng có người trẻ đi theo học nghề. Bây giờ gần như không còn ai. Nghề này vất vả, nắng mưa, bụi bặm suốt ngày nên thanh niên không mấy người muốn làm. Tôi đã theo nghề 30 năm rồi thì cứ cố gắng làm tiếp” , ông Dương chia sẻ.

Nghề xây dựng dân dụng ngày càng thiếu lao động trẻ, trong khi phần lớn thợ lâu năm vẫn phải làm việc vất vả giữa nắng mưa, bụi bặm.

Không chỉ thiếu lớp lao động kế cận, nhiều người từng gắn bó với nghề xây dựng cũng đã chuyển sang công việc khác. Theo ông Dương, phần lớn bạn bè cùng làm nghề trước đây đã nghỉ xây dựng, trở về nhà phát triển kinh tế chăn nuôi. Những phụ nữ từng làm phụ hồ cũng chuyển sang giúp việc gia đình hoặc làm tại các nhà hàng.

Sự dịch chuyển ấy khiến lực lượng lao động trong nghề ngày càng lớn tuổi, trong khi số người trẻ bổ sung không tương xứng.

Ông Dương cho rằng đây là điều đáng lo ngại, bởi dù máy móc ngày càng được ứng dụng trong xây dựng, nhiều công đoạn thi công nhà ở dân dụng vẫn cần đến bàn tay và kinh nghiệm của người thợ.

Trong bối cảnh nhân công khan hiếm, tiền công xây dựng đã tăng đáng kể. Ông Dương cho biết năm 2020, mỗi ngày làm việc được trả khoảng 450.000 đồng, còn hiện nay mức tiền công đã lên tới 800.000 đồng/ngày. Thậm chí, có chủ nhà sẵn sàng trả hơn 1 triệu đồng/ngày để thuê thợ làm riêng.

“Năm 2020, mỗi ngày tôi làm được 450.000 đồng nhưng một tháng vẫn tiết kiệm được khoảng 7,5 triệu đồng. Bây giờ tiền công lên 800.000 đồng/ngày, nhưng mọi thứ đều đắt đỏ, cuối tháng chỉ để dành được 2-3 triệu đồng” , ông Dương cho biết.

Theo người thợ này, việc được nhiều chủ thầu liên hệ mời đi làm đã trở nên khá phổ biến. Dù vậy, ông không muốn nhận những công việc nhỏ lẻ chỉ vì được trả tiền công cao hơn.

Ông Dương lý giải, một công trình nếu liên tục thay đổi người thi công, hôm nay đội này làm, ngày mai đội khác đến tiếp quản, sẽ khó bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật và chất lượng hoàn thiện. Bản thân từng chứng kiến cảnh chủ nhà phải liên tục thúc giục, thậm chí chịu sự gây khó dễ từ phía nhà thầu, anh Dương cho biết không khỏi ái ngại.

Dù các doanh nghiệp xây dựng lớn đang thu hút nhiều lao động, ông Dương vẫn lựa chọn gắn bó với công việc dân dụng. Theo ông, làm việc bên ngoài có ưu điểm là chủ động thời gian, không phải tuân thủ lịch làm việc quá chặt chẽ như tại các doanh nghiệp.

“Ở tuổi này, tôi không còn phải lo nghĩ nhiều như trước. Làm bên ngoài thì thời gian thoải mái hơn, lúc có việc gia đình hay muốn nghỉ ở nhà bế cháu cũng chủ động được. Vào công ty lớn thì giờ giấc bị quản lý chặt hơn”, ông Dương chia sẻ.

Sau ba thập kỷ theo nghề, điều khiến ông trăn trở không chỉ là chuyện tiền công hay tìm kiếm việc làm, mà còn là tương lai của lực lượng thợ xây dân dụng khi những người có kinh nghiệm ngày một lớn tuổi, trong khi lớp trẻ không còn mặn mà với công việc này.

Khi những người thợ lâu năm lần lượt rời nghề mà không có đủ lớp trẻ thay thế, bài toán thiếu nhân công xây dựng có nguy cơ không còn là khó khăn nhất thời, mà trở thành thách thức kéo dài đối với thị trường nhà ở dân dụng.