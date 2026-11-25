Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo báo cáo, kết thúc đợt phát hành ngày 23/11/2026, CII đã phân phối thành công gần 52,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho 3.160 nhà đầu tư, tương đương 77,65% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm, kỳ hạn 25 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 11/2026 - tháng 12/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là hơn 5.217,7 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 5.216,3 tỷ đồng sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Ảnh minh họa: CII

Theo phương án phát hành được công bố trước đó, trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 24 đợt.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 16/11/2026, CII đã mua lại một phần của trái phiếu mã CII1240 trị giá 107 tỷ đồng. Qua đó, giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 1 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu CII1240 có giá trị phát hành 108 tỷ đồng, phát hành ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.

Trong một diễn biến khác, CII thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 7/12/2026 tới đây tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 5/11/2026.

CII thông báo chương trình tặng quà tri ân bằng tiền cho các cổ đông đăng ký tham dự đại hội trực tuyến qua website và/hoặc tham dự trực tiếp, bao gồm cả trường hợp ủy quyền tham dự.

Theo đó, cổ đông sở hữu từ 5.000 cổ phiếu CII trở xuống sẽ nhận được 50.000 đồng. Với cổ đông sở hữu trên 5.000 cổ phiếu, giá trị quà tặng được tính bằng số lượng cổ phiếu sở hữu nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, sau đó nhân với tỷ lệ 0,1%. Kết quả được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng.

Như vậy, cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu CII sẽ nhận được 100.000 đồng; sở hữu 100.000 cổ phiếu nhận một triệu đồng và sở hữu một triệu cổ phiếu nhận 10 triệu đồng.

Về nội dung đại hội, CII dự kiến trình cổ đông thông qua định hướng chiến lược đầu tư giai đoạn 2027 - 2032; điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua sửa đổi một số điều khoản trái phiếu chuyển đổi mà CII đã phát hành và dự kiến phát hành.