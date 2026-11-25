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Vừa qua, trong bối cảnh thị trường đang có những dấu hiệu giảm tốc, thay vì giảm giá trực tiếp trên diện rộng, một số chủ đầu tư đã tung ra các chương trình kích cầu mua nhà lãi suất 0% kèm với giãn tiến độ thanh toán.

Một số chính sách cơ bản có thể kể đến trong các trương trình lãi suất 0% nói trên gồm giãn tiến độ thanh toán trong thời gian từ 2-3 năm, với các đợt đóng tiền được chia nhỏ, có thể chỉ khoảng 1-2% giá trị sản phẩm mỗi tháng theo chính sách của từng dự án. Hỗ trợ lãi suất 0% kết hợp ân hạn nợ gốc trong thời gian từ 24-36 tháng, giúp giảm nghĩa vụ trả nợ trong giai đoạn đầu sở hữu bất động sản.

Ngoài ra, có chủ đầu tư còn áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhanh từ 8–15% đối với những khách hàng sử dụng vốn tự có để thanh toán sớm. Một số chủ đầu tư còn triển khai các chương trình tặng gói hoàn thiện nội thất hoặc hỗ trợ chi phí vận hành, quản lý trong những năm đầu tiên.

Theo ông Phạm Trung Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Four Home, một trong những rủi ro đáng chú ý liên quan đến các chương trình ưu đãi mua nhà lãi suất 0% kể trên là khả năng phát sinh áp lực trả nợ khi thời gian hỗ trợ lãi suất kết thúc.

Theo đó, trong giai đoạn 24-36 tháng đầu, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất 0% theo chương trình liên kết giữa chủ đầu tư và ngân hàng. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, khoản vay có thể chuyển sang cơ chế lãi suất thả nổi theo hợp đồng tín dụng. Cùng với đó, nghĩa vụ trả nợ gốc có thể khiến số tiền phải thanh toán định kỳ tăng lên đáng kể.

Nếu thị trường chưa phục hồi đủ mạnh để người mua chuyển nhượng tài sản hoặc khai thác tạo dòng tiền như kỳ vọng, khoản vay có thể trở thành gánh nặng tài chính. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn quan sát thị trường dù các chương trình ưu đãi được đánh giá tương đối hấp dẫn.

Bên cạnh rủi ro lãi suất, hiệu quả khai thác thực tế cũng là yếu tố mà người mua cần lưu tâm trong bối cảnh hiện nay. Với những bất động sản được mua bằng vốn vay, việc doanh thu khai thác không đạt kỳ vọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ sau thời gian ưu đãi.

Đối với nhà phố thương mại, người mua cần cân nhắc khả năng kinh doanh hoặc cho thuê thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng gia tăng giá trị trong tương lai. Một bất động sản có giá trị lớn nhưng chưa thể đưa vào khai thác vẫn có thể tạo ra áp lực tài chính đáng kể nếu sử dụng đòn bẩy cao.

Nhà đầu tư "mắc kẹt" khi lãi suất thả nổi lên cao còn giá nhà xuống thấp

Dưới góc độ nhà đầu tư, anh Nguyễn Văn T (Hà Nội) cho biết, đầu năm 2025, anh và vợ có quyết định mua một căn chung cư tại một dự án ở Gia Lâm với giá 3,7 tỷ đồng với phương án trả trước 1 tỷ đồng, số tiền 2,7 tỷ đồng còn lại được chủ đầu tư ưu đãi lãi suất 0% và gia hạn trong vòng 2 năm (tại thời điểm mua nếu trả thẳng thì giá nhà là 3,4 tỷ đồng).

Đến thời điểm hiện tại, theo anh T, do bối cảnh chung của thị trường, giá rao bán các căn hộ tương tự tại dự án anh đã mua hiện đang giảm khoảng 25-30% so với thời điểm đạt đỉnh, căn hộ anh mua chỉ còn khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Anh T cho biết, hiện vợ chồng anh đang “tiến thoái lưỡng nan” bán nhà thì lỗ dù cũng khó bán mà giữ lại thì không có tiền trả nợ gốc trong khi thời điểm gia hạn và ưu đãi lãi suất sắp kết thúc vào đầu năm 2027.

“Sang đầu năm 2027, đến hạn trả nợ, chưa có tiền trả gốc, nếu chỉ tính lãi suất thả nổi 15% trên số nợ 2,7 tỷ đồng, mỗi năm, vợ chồng tôi đã phải gánh khoản lãi hơn 400 triệu đồng.

Nếu chấp nhận cắt lỗ bán nhà thì sau khi trả nợ gốc ngân hàng kèm phí phạt trả trước, so với số vốn 1 tỷ đồng bỏ ra ban đầu coi như đã lỗ trắng hơn 700 triệu đồng sau 2 năm, khoản đầu tư này chẳng khác gì hố đen tài chính”, anh T chia sẻ.

Từ góc nhìn quản trị dòng vốn, ông Phạm Trung Hiếu khuyến nghị với các phương án vay ngân hàng có hỗ trợ lãi suất 0%, người mua cần đặc biệt chú ý đến thời điểm kết thúc ưu đãi, mức lãi suất áp dụng sau đó và lịch trả nợ gốc.

Ông Hiếu khuyến nghị nhà đầu tư cần kiểm soát tỷ lệ vay ngân hàng, cân nhắc không sử dụng vốn vay vượt quá 30–40% giá trị tài sản, đồng thời hạn chế phụ thuộc vào các khoản vay lớn để đầu tư lướt sóng ngắn hạn.