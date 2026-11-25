Khu đô thị Gateway của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với quy mô mở rộng từ 89,3 ha lên 116,3 ha.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch 1/500 mới nhất, ngoài phần diện tích trên đất liền, chủ đầu tư đề xuất bổ sung khoảng 38 ha mặt nước biển vào phạm vi dự án. Tại khu vực này, cụm ba đảo nhân tạo gồm đảo Hạc, đảo Rùa và đảo 3 Miền dự kiến được hình thành, phục vụ phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ với những công trình như nhà hàng, quán cà phê.

Theo thiết kế, các công trình nổi sẽ được xây dựng bằng phương án đóng cọc xuống đáy biển, sau đó lắp dựng hệ khung chịu lực và sàn công trình phía trên mặt nước. Riêng khu vực xây dựng ba đảo nhân tạo sẽ được san lấp, tạo mặt bằng với khối lượng vật liệu dự kiến khoảng 10.000 m³.

Khu đô thị Gateway được định hướng phát triển thành khu đô thị kết hợp dịch vụ, du lịch tại khu vực An Thới, Phú Quốc. Trước đây, khu vực này thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc, được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2015.

Đến năm 2018, UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) chấp thuận tách dự án ban đầu thành hai dự án thành phần, trong đó Gateway được xác định là một dự án độc lập.

Trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần được điều chỉnh về quy mô và quy hoạch. Tháng 10/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tiếp đó, ngày 3/11, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án tiếp tục được điều chỉnh.

Theo hiện trạng, khoảng 74,7 ha thuộc các khu A, B và C đã được triển khai. Đối với phần mặt nước mở rộng khoảng 3,6 ha, chủ đầu tư đã xây dựng đường dẫn và sàn cảnh quan theo quy hoạch.

Gateway có tổng vốn đầu tư khoảng 14.965 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tập trung hoàn thành các hạng mục thuộc khu A và B. Giai đoạn hai sẽ triển khai khu C, phần mở rộng của khu A, B cùng các công trình xây dựng trên biển.

Toàn bộ các hạng mục còn lại của dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.