Sáng 25/11, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã khảo sát một số dự án, trong đó có cảng nước sâu Gemalink, dự án cảng container quốc tế Cái Mép Hạ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác khảo sát dự án cảng nước sâu Gemalink. Ảnh: Việt Dũng

Là cảng nước sâu chủ lực của Tập đoàn Gemadept, cảng Gemalink có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, tương ứng cỡ tàu khoảng 24.000 TEU.

Sau buổi khảo sát thực tế, ông Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Gemadept. Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Tập đoàn, sau 5 năm đi vào vận hành (2021-2025), cảng ghi nhận 2.018 lượt tàu cập cảng, trong đó gần 70% tàu có tải trọng từ 160.000-230.000 tấn. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt 6,5 triệu TEU, tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số mỗi năm.

Lãnh đạo Gemadept kiến nghị TPHCM hỗ trợ các thủ tục thuộc thẩm quyền để sớm triển khai dự án cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2, dự kiến hoạt động vào quý IV/2028, hướng tới nâng tổng công suất Gemalink lên trên 4 triệu TEU mỗi năm và nâng tổng mức đầu tư toàn dự án là 1 tỷ USD. Đây là phần năng lực cần bổ sung cho cửa ngõ hàng hải quốc gia tại Cái Mép - Thị Vải.

Lãnh đạo Tập đoàn Gemadept mong muốn TPHCM tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy đầu tư tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Tập đoàn sẵn sàng cùng các đối tác xây dựng phương án đầu tư trung tâm hàng hải quốc tế trong Khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ, kết nối trực tiếp với Gemalink và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Gemadept. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Gemadept trong đầu tư, khai thác cảng, ứng dụng khoa học - công nghệ và tiếp cận xu hướng phát triển xanh của ngành hàng hải.

Đánh giá cao việc tập đoàn triển khai dự án Gemalink giai đoạn 2, ông Trần Lưu Quang cho đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển. Ông đồng thời chỉ đạo các sở, ban ngành quan tâm giải quyết những kiến nghị cụ thể, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, nhất là trong giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, quy hoạch, kiến trúc và thủ tục đầu tư.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đi khảo sát dự án cảng container quốc tế Cái Mép Hạ, dự án bến cảng và Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo PTSC (REHub).