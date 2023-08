Bà mẹ đông con trả xong nợ, tiết kiệm được gần 400 triệu đồng trong 1 năm nhờ mẹo lập ngân sách

Nhưng chỉ 1 năm sau đó, hai vợ chồng nhà Caz Mooney (sống tại quận Offaly, Ireland) đã phải thay đổi thói quen để xác lập tài chính bền vững, giúp đảm bảo hơn cho cuộc sống của cả gia đình trong tương lai.

Bà mẹ 3 con này cũng tiết lộ bí quyết xóa khoản nợ thẻ tín dụng và tiết kiệm được gần 400 triệu đồng để đặt cọc mua nhà bằng cách cắt bỏ tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết trong 12 tháng. Đáng ngạc nhiên hơn, cô chỉ cần 1 năm để thực hiện được điều này.

Caz Mooney cho biết cô và chồng bắt đầu lập ngân sách vào năm 2021 vì họ gặp khó khăn trong việc thuê nhà, nợ thẻ tín dụng và bị mắc kẹt trong lối sống chỉ có duy nhất một khoản thu nhập.

Caz Mooney đã có một năm thành công rực rỡ khi trả hết nợ và tiết kiệm tiền đặt cọc cho ngôi nhà đầu tiên của gia đình mình.

Chia sẻ với RSVP Live, cô ấy nói: "Chúng tôi muốn có thể mua nhà riêng. Chúng tôi cũng lo lắng vì không thấy nhiều chỗ cho thuê phù hợp với ngân sách của mình. Đó cũng là lý do chúng tôi biết mình phải thay đổi để tài chính gia đình trở nên vững vàng hơn".

"Chúng tôi đã trở lại và có khoản nợ thẻ tín dụng rất lớn sau kỳ nghỉ tại Mỹ. Trên máy bay trở về nhà và nhìn vào tờ hóa đơn, chồng tôi quay sang tôi và nói: "Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Có lẽ đã đến lúc cần thực hiện một số thay đổi trong thói quen chi tiêu rồi".

Kể từ thời điểm đó, Caz và chồng tự hứa sẽ kiểm soát tài chính một cách chặt chẽ. Họ cũng muốn dành dụm một khoản để mua nhà riêng cho gia đình.

Năm 2021, họ bắt đầu với 1 năm cắt giảm chi tiêu tới mức triệt để, nghĩa là họ chỉ mua những thứ thiết yếu.

Bước cơ bản này liên quan đến việc tiết kiệm từng đồng lẻ và không mua bất cứ thứ gì trừ khi thực sự cần thiết, chẳng hạn như hàng tạp hóa.

"Đó là một năm khó khăn nhưng chúng tôi đã thực sự thay đổi suy nghĩ về tiền bạc", Caz nói.

Caz và chồng cô ngồi xuống với 2 đứa con của họ và giải thích những gì sẽ cần thay đổi trong năm đó.

"Chúng tôi giải thích với các con rằng, chúng ta sẽ cần tiết kiệm cho mục tiêu sở hữu nhà ở.

Theo đó, cả nhà sẽ cùng nhau tạo ra càng nhiều kỷ niệm càng tốt thông qua những hoạt động và trải nghiệm vui vẻ khác nhau mà không liên quan đến tiền bạc".

Caz bắt đầu chia sẻ lời khuyên hữu ích trên mạng xã hội cho các gia đình khác có ngân sách hạn hẹp và hiện đã viết một cuốn sách

Rất may, các con đều đồng tình với ý tưởng này. Liên quan đến các hoạt động gia đình miễn phí, Caz lấy một bản đồ Ireland và vẽ một vòng quanh nơi họ sống và chia sẻ rằng cả gia đình có thể chọn bất cứ nơi nào cách đó một giờ để ghé thăm.

"Chúng tôi dành cả ngày ở đó. Chúng tôi đi bộ trên núi, thăm hồ, khám phá khu vực địa phương của mình. Chúng tôi mang theo đồ dã ngoại hoặc đồ ăn đã cùng nhau chuẩn bị sẵn từ nhà", Caz nói thêm.

Caz cũng đã tham gia Come Dine With Me với bạn bè của mình - nơi mọi người nấu một bữa ăn với ba món cho những người còn lại trong nhóm và họ sẽ cần gửi lại một số nhận xét.

Caz chia sẻ: "Chúng tôi cho các con tham gia và thật may, chúng rất vui".

Hai vợ chồng còn tổ chức một kỳ nghỉ năm đó bằng cách ở lại nhà một người bạn khi họ đi vắng.

"Chúng tôi bắt đầu nhận thấy rằng sự tăng lên rõ rệt của các khoản tiền vào cuối mỗi tháng", Caz vui mừng nói.

Năm chi tiêu tiết kiệm là một thành công lớn đối với tài chính của gia đình. Gia đình Caz đã xóa nợ thẻ tín dụng vào cuối tháng 12 năm 2021 và tiết kiệm được gần 400 triệu đồng.

"Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi đã có trong tay chìa khóa ngôi nhà mới của mình. Đó là một thành tích như vậy, tôi chắc chắn bọn trẻ cũng sẽ không bao giờ quên", Caz nhấn mạnh.

Liên quan đến việc lập ngân sách, Caz có một số lời khuyên hữu ích như mọi người nên bắt đầu với những thay đổi nhỏ. Nhưng dù sao thì cũng có thể phải mất 3 tháng để bạn nhận ra sự thay đổi rõ rệt.

"Cố gắng đừng hạn chế số lượng đồ cần mua hoặc ép bản thân phải cắt giảm quá nhiều.

Ví dụ: với cửa hàng tạp hóa, nếu bạn quá hạn chế, bạn có nhiều khả năng phá vỡ ngân sách và cuối cùng phải mua đồ mang đi.

Bạn cần phải tìm ra một sự cân bằng lành mạnh... Đồng thời nên dành ra khoản ngân sách cần thiết cho chi phí này để không bị lạm vào các khoản chi khác".

Caz cũng nhấn mạnh, việc lập kế hoạch là thành phần chính của lập ngân sách.

"Nếu bạn định ra ngoài trong ngày, hãy mang theo bữa trưa. Hãy chú ý đến việc đi ăn ngoài hoặc mua cà phê mang đi, vì khi cộng lại, số tiền chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Không có gì sai khi làm những việc này, nhưng bạn cần lên kế hoạch và cố gắng tránh chi tiêu một cách bốc đồng.

Đó là lời khuyên về việc phá vỡ thói quen chi tiêu vô thức. Ngoài ra bạn cũng nên hủy đăng ký nhận bản tin mua sắm cũng có thể hữu ích".

Caz cho biết thêm, nếu bạn thấy mình đang sống từ đồng lương này đến đồng lương khác, điều này có thể khiến bạn cảm thấy khá lo lắng và mất an toàn. Bởi lẽ đó, hãy cố gắng kiếm thêm nguồn thu nhập khác để có thể chủ động hơn.

Nguồn: irishmirror