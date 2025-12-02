Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới

02-12-2025 - 14:36 PM | Xã hội

Sáng 2/12, Hà Nội tiếp tục chìm trong lớp sương mù và bụi mịn dày đặc, ô nhiễm không khí thứ 5 thế giới, gây

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 1.

Theo hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQAir, từ 20h tối qua (1/12), chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội ở mức 188, và đến 10h hôm nay (2/12) tăng lên 200. Với chỉ số này, không khí được đánh giá là “rất xấu”, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân ở mức cao.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 2.

Hà Nội tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng này. Trước đó, sáng 1/12 thành phố ghi nhận chỉ số AQI 212, còn sáng 30/11 cũng ở trong nhóm dẫn đầu với mức AQI lên tới 225.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 3.

Lúc 10h30, dù trời có nắng nhưng các khu vực của Hà Nội vẫn chìm trong bụi mịn và sương mù dày đặc. Tầm nhìn bị hạn chế khiến việc di chuyển khó khăn, không khí luôn trong tình trạng ngột ngạt.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 4.

Lớp không khí đặc quánh bao phủ các tuyến đường Trần Duy Hưng, Láng Hạ và khu vực phía Tây thành phố.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 5.

Ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt, chất lượng không khí xấu làm giảm tầm nhìn, nhiều người phải bật đèn xe để quan sát.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 6.

Tại đường Chu Văn An (Hà Đông), nhiều tòa nhà cao tầng gần như “biến mất” trong lớp sương mù dày.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 7.

Theo chuyên gia y tế, bụi mịn PM2.5 với kích thước siêu nhỏ - bằng khoảng 1/30 sợi tóc người - có khả năng xâm nhập sâu vào đường thở, làm tổn thương niêm mạc khí quản, phế quản và đi thẳng vào các phế nang, gây viêm, xơ hóa.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 8.

Chị Trần Hạnh Dung (ở Thanh Xuân) cho biết: “Tôi đi xe máy mỗi sáng, nhưng vài ngày nay phải đi chậm hơn và đeo khẩu trang dày. Không khí dày đặc, hít vào thấy khó chịu, mắt và mũi khô rát”.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 9.

"Dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt khi ra đường. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến tôi thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp”, ông Nguyễn Ngọc Minh, ở Hà Đông chia sẻ.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 10.

Từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI thường xuyên trên ngưỡng 200.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 11.

AQI là chỉ số phản ánh chất lượng không khí, dao động từ 0 đến trên 300. Trong đó 0-50 là tốt, an toàn; trên 200 đã vào ngưỡng “rất xấu”. Khi AQI vượt 300, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 12.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 13.

Không khí lạnh khô, hiện tượng nghịch nhiệt cùng hoạt động đô thị và giao thông dày đặc khiến bụi mịn PM2.5 tích tụ, tạo nên bầu trời mịt mù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới- Ảnh 14.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh, người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và người có bệnh hô hấp nên hạn chế ra ngoài. Khi ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang lọc PM2.5 và kính bảo vệ mắt.

Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước Nổi bật

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12 Nổi bật

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư

14:25 , 02/12/2025
Liên tục bị gọi đòi nợ, thanh niên sinh năm 1989 có hành động "khó tin": Công an lập tức triệu tập lên làm việc

Liên tục bị gọi đòi nợ, thanh niên sinh năm 1989 có hành động "khó tin": Công an lập tức triệu tập lên làm việc

14:14 , 02/12/2025
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác

13:45 , 02/12/2025
Bắt tạm giam Lê Trần Ngọc Hương sinh năm 2006 và người yêu

Bắt tạm giam Lê Trần Ngọc Hương sinh năm 2006 và người yêu

12:59 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên