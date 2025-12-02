Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới

Theo hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQAir, từ 20h tối qua (1/12), chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội ở mức 188, và đến 10h hôm nay (2/12) tăng lên 200. Với chỉ số này, không khí được đánh giá là “rất xấu”, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân ở mức cao.