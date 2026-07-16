Ba nhà vô địch quốc gia giao lưu cùng runner tại expo VM Đà Nẵng

Ba vận động viên sẽ xuất hiện theo từng khung giờ tại gian hàng Herbalife Việt Nam ở Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng), nơi diễn ra các hoạt động expo trước ngày thi đấu. Bên cạnh ký tặng, giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ, các vận động viên sẽ chia sẻ về hành trình chinh phục đỉnh cao, những bài học từ thể thao và tinh thần vượt lên giới hạn bản thân. Đây là lần đầu tiên ba gương mặt của các môn thể thao khác nhau cùng xuất hiện trong chuỗi hoạt động bên lề VnExpress Marathon Đà Nẵng.

"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân (sinh năm 1990, TP HCM) là một trong những vận động viên tiêu biểu của taekwondo Việt Nam. Bén duyên với võ thuật từ năm 7 tuổi, cô sở hữu bộ sưu tập thành tích nổi bật với 12 chức vô địch thế giới ở nội dung quyền cùng nhiều huy chương tại SEA Games và các giải đấu châu lục. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, cô cũng được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình truyền hình Chị đẹp đạp gió mùa hai.

Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1997) hiện là tay vợt nữ số một Việt Nam và đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi, cô liên tục giữ vị trí số một quốc gia trong bảy năm qua, từng hai lần đại diện Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Năm 2025, Thùy Linh tạo dấu ấn khi đánh bại cựu số một thế giới Ratchanok Intanon tại Giải vô địch cầu lông thế giới ở Paris để giành quyền vào vòng hai. Trong nước, cô thống trị giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc với tám lần liên tiếp đăng quang, đồng thời ba lần vô địch Vietnam Open giai đoạn 2022-2024.

Người hâm mộ chụp ảnh chung cùng Nguyễn Thùy Linh tại VM Cần Thơ 2026. Ảnh: VM

Lê Văn Công sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, là VĐV khuyết tật đầu tiên của Việt Nam giành huy chương Vàng tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Rio 2016) với thành tích nâng mức tạ 183kg ở hạng cân dưới 49kg. Anh từng giành nhiều huy chương vàng tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật (Asian Para Games) và Giải vô địch thế giới.

Đô cử Lê Văn Công giành HC vàng tại Paralympic Rio 2016. Ảnh: Reuster

Trước khi trở thành nhà vô địch thế giới, anh không chủ đích theo đuổi thể thao. Năm 2002, Công đến TP HCM theo học ngành kỹ thuật điện tử. Bước ngoặt đến vào năm 2005, khi anh được giới thiệu tới trung tâm thể thao quận Tân Bình. Ban đầu, anh chỉ định tham gia rèn luyện sức khỏe. Nhưng cơ duyên đưa anh đến với HLV Nguyễn Hồng Phúc. Sau thời gian ngắn luyện tập với thầy, Công giành được tấm HC bạc tại giải vô địch quốc gia năm 2005. Từ đó, anh bước vào sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Ngoài hoạt động giao lưu, gian hàng Herbalife tổ chức nhiều trò chơi tương tác, thử thách vận động và chương trình tặng quà cho người tham gia.

Herbalife là thương hiệu dinh dưỡng thành lập năm 1980 tại Mỹ, hiện có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đồng hành cùng nhiều vận động viên thành tích cao từ năm 2009 và là đối tác dinh dưỡng của hệ thống VnExpress Marathon trong 5 năm qua.

Giải chạy VnExpress Da Nang International Marathon Herbalife Cup 2026 sẽ diễn ra 17-18/-7/2026

VnExpress Marathon quay trở lại Đà Nẵng mùa thứ ba với tên gọi chính thức VnExpress Da Nang International Marathon Herbalife Cup 2026, hướng đến mục tiêu nâng tầm giải đấu trên bản đồ marathon quốc tế. Ban tổ chức cho biết, giải đã thu hút khoảng 13.000 vận động viên đăng ký ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Giải chạy được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn của Đà Nẵng trong mùa hè, góp phần thu hút cộng đồng runner và các gia đình đến với thành phố biển.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

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