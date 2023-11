Bà nội U60 ở Bình Dương nuột nà với vòng eo 57, cứ ra đường chồng lại lo

Cứ khoảng 4-5h sáng hàng ngày, bà Trần Thị My (SN 1970, ở TP. Dĩ An, Bình Dương) lại xách đồ ra phòng tập gym. Đây là thói quen được người phụ nữ này duy trì suốt 8 năm qua.

“Người tôi trước đây cứ trái gió trở trời hay bị bệnh. Nên tôi đi tập gym, mục đích đầu tiên để rèn luyện sức khỏe”, bà My nói.

Ở tuổi 53, bà My có sắc vóc đẹp như thiếu nữ với số đo 3 vòng lần lượt là 84-57-91 cùng làn da căng, mịn, ít nếp nhăn. Mỗi khi ra ngoài bà thường chọn những bộ đồ tôn vóc dáng.Nếu nhìn qua, ít ai nghĩ người phụ nữ này đã lên chức bà nội được 5 năm.

Bà My sở hữu vòng eo 57 "đốt mắt" người nhìn.

Bà My tâm sự, trước khi tập gym, bà nặng 56kg, vòng eo 74cm, cơ thể yếu và hay ốm vặt. Thời trẻ từng làm ruộng, gánh lúa ở quê nên bà My nghĩ chỉ có bộ môn gym mới “đủ đô” để tập luyện.

Lớn tuổi thường khó ngủ nên bà My hay dậy sớm, tiện đến phòng gym tập. Bà khởi động cơ thể đều đặn vào 5h sáng. Lúc đó phòng gym còn khá vắng người, có thể tùy chọn các loại máy phù hợp, không mất thời gian chờ đợi. Ban đầu, bà nhờ PT hướng dẫn sử dụng các loại máy, bài tập và tư thế sao cho đúng. Dần dần khi đã quen, bà tự tập một mình.

Có giai đoạn, bà tập trung vào các bài tập tay, chân nên cơ bắp phát triển. Nhiều cánh mày râu ở phòng gym phải ngạc nhiên khi người phụ nữ U60 có thể đạp đùi với mức tạ 250kg một cách nhẹ nhàng.

“Mới bắt đầu tập ai cũng sẽ gặp khó khăn, có những lúc tôi đau hết mình mẩy”, bà My nói.

Bà nội U60 đẩy tạ đùi 250kg một cách nhẹ nhàng

Sau này, vì muốn duy trì cơ thể thon gọn, mềm mại hơn, bà hạn chế bớt phần tập tay, chuyển sang tập vùng eo, hông…

“Tập luyện chỉ chiếm 30%, còn lại 70% phụ thuộc chế độ ăn uống. 6-7 năm nay tôi không ăn cơm, bỏ tinh bột, dùng nhiều protein như cá hồi, thịt bò, yến mạch, ăn rau củ quả, uống nước ép trái cây”, bà My cho biết.

Buổi sáng, bà My sẽ ăn yến mạch và lòng trắng trứng còn bữa trưa nhẹ nhàng với xà lách, ức gà, uống thêm một chén hạt diêm mạch. Chiều bà ăn trước 5h và quan trọng mỗi ngày uống đủ 2 lít nước, ngủ 7-8 tiếng.

Bà My vốn quê gốc ở Thái Bình, 20 năm trước bà rời quê vào Nam lập nghiệp với nghề may, sau đó bén duyên với công việc làm đẹp. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, bà sở hữu 5 chuỗi spa làm đẹp. Hiện một số cơ sở đã đóng, giờ bà My tập trung vào cửa hàng spa ở TP Dĩ An và một phòng trà mới mở.

“Khi còn trẻ tôi thích bay nhảy, kinh doanh ở ngoài, lớn tuổi rồi thì lại muốn có quán trà nho nhỏ, nghiêng về nhu cầu sức khỏe là chính”, bà My cho biết.

Bà My xuất hiện trên kênh "Độc lạ Bình Dương"

Tìm được đam mê trong việc kinh doanh lẫn tập gym, người phụ nữ U60 cảm thấy vui và hài lòng. Nhiều người hỏi đùa rằng, nhìn vợ trẻ trung, phơi phới thế này, chồng có ghen không? Đáp lại, bà My chỉ cười tủm tỉm: “Tôi cũng lớn tuổi rồi nên chắc ông ấy không đâu. Ông xã cũng ủng hộ tôi tập gym”.

Nguồn: Độc lạ Việt Nam, tổng hợp