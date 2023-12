Bà Rịa-Vũng Tàu: Vượt kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 trên địa bàn tỉnh là một trong những điểm sáng thu hút đầu tư trong những năm qua.

Đầu tư nước ngoài tăng, môi trường kinh doanh cải thiện

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng lên. Cụ thể, năm 2023 thu hút mới 21 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 29 dự án. Tổng vốn đầu tư thu hút tăng thêm trong năm đạt khoảng 1.401,4 triệu USD, đạt 153,9% kế hoạch và tăng 91,67% so với năm 2022; trong đó, vốn đầu tư cấp mới là 893,1 triệu USD, tăng 221% so với năm 2022; vốn đầu tư tăng thêm là 508,3 triệu USD, tăng 12% so với năm 2022.

Dự kiến đến cuối năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có tổng cộng 458 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 31.535,5 triệu USD. Theo đó, có 285 dự án được thực hiện trong các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 13.880 triệu USD và 173 dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.655,5 triệu USD.

Việc đạt được thành tựu trong thu hút FDI là kết quả của những nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Bằng cách lắng nghe và ghi nhận những đóng góp và kiến nghị từ doanh nghiệp, tỉnh có thể tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Điều này có thể góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.

Theo báo cáo, trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút 28 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án hiện có. Tổng vốn đầu tư thu hút trong năm nay đạt 28.695,6 tỷ đồng, tăng 142,28% so với kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có tổng cộng 710 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 384.983,2 tỷ đồng. Trong đó, có 287 dự án đặt tại Khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 160.497,4 tỷ đồng, và 424 dự án đặt bên ngoài KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký là 224.485,8 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra một số biện pháp nhằm thu hút các dự án vào tỉnh. Cụ thể, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thu hút vốn đầu tư cả trong nước và nước ngoài. Đồng thời, triển khai chương trình xúc tiến đầu tư và ban hành danh mục các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư trong giai đoạn 2023-2025.

Đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận được kỳ vọng mở ra nhiều không gian phát triển mới cho tỉnh

Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi

Số liệu cho thấy, sản xuất công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực, với sự tăng trưởng trong những tháng gần đây và suốt cả năm. Một số dự án đầu tư lớn đã được khởi động hoặc khôi phục, góp phần vào sự phục hồi của ngành công nghiệp trong khu vực này. Cụ thể, đã có 29 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1.776 triệu USD được thu hút vào các KCN.

Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 56,29% trong số 15 KCN đã thành lập và 66,47% trong số 13 KCN đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tổng giá trị đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong KCN ước tính khoảng 987,1 tỷ đồng, chiếm 85,83% kế hoạch năm. Giá trị tích lũy đến nay đạt 20.587,6 tỷ đồng, tương đương 63,5% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Ngoài ra, còn 03 dự án đầu tư trong nước mới tại các cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký 169 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 61,06% trong số 06 cụm công nghiệp hoạt động.

Các dự án và cơ sở hạ tầng quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt các dự án kết nối giao thông như xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận và nhiều dự án khác. Điều này đã mở ra cơ hội phát triển mới và tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2030 và xa hơn.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung mạnh mẽ thu hút đầu tư vào các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng của khu, cụm công nghiệp và kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn, kết hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2030.