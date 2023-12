Nghệ An hỏa tốc gỡ nút thắt cho công trình có tính chất đặc biệt quan trọng

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa là các dự án nằm trong danh mục các công trình trọng điểm, có tính chất đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh miền Bắc, đồng thời góp phần giúp giảm tải cho các đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1, 2 hiện hữu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 26/10/2023 và Quyết định số 1507/QĐ-TTg, số 1508/QĐ-TTg ngày 01/12/2023 thì dự án sẽ phải khởi công, đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 6/2024.

Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An, đại diện Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng của dự án trong tháng 12/2023.

Tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đường dây 500kV, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh làm trưởng ban để tháo gỡ các khó khăn của dự án.

Dự án đường dây 500kV có ý nghĩa quan trọng,

Xác định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng và cấp bách , thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện và hoàn thành một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

Để triển khai thực hiện các dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Trung , Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ưu tiên tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có hướng dẫn việc xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng (hơn 5,3ha) để làm đường thi công móng trụ đối với các dự án.

Đối với UBND các huyện, thị xã có dự án đi qua, tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng hiểu được tầm quan trọng của dự án để nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) trước ngày 30/1/2024 và hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.

Cần phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý phần diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án, tránh việc xây dựng mới nhà cửa, trồng cây làm ảnh hưởng công tác bồi thường.