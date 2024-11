“Bà trùm” thẩm mỹ viện Mailisa chi gần 100 tỷ đồng thiện nguyện: Cứu trợ 2 tỷ đồng cho “rốn lũ” ở Quảng Bình sau bão Trà Mi

Bà Phan Thị Mai – chủ của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông tin về quá trình thiện nguyện giúp đỡ bà con vùng lũ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Trà Mi ở Quảng Bình. Theo đó, vợ chồng chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đã trao tận tay 501 triệu đồng cho các bà con chịu thiệt hại nặng nề do bão số 6 tại xã Thái Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Trong đó, trao 50 triệu gia đình anh H. (SN 2002), người dân không may bị nước lũ cuốn mất tích trong lúc giúp đỡ bà con; trao 20 triệu đồng cho hộ gia đình có người thân bị tai nạn mất do bão lũ; trao 128 triệu đồng cho 32 ông bà cụ neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo; trao 303 triệu đồng cho 303 nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ số 6.

“Mặc dù món quà nhỏ nhưng đó là tình cảm của đại gia đình Mailisa muốn gửi tới cho các bà con để có thêm một tí xíu chi phí để khắc phục và ổn định cuộc sống sau khi thiên tai bão lụt khủng khiếp đã đi qua. Đồng thời, Mailisa muốn lan tỏa những điều tích cực, những giá trị nhân ái tới mọi người để cùng nhau chung tay, góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn” , bà Phạm Thị Mai cho biết.

Trước đó, do hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 (bão Yagi) để lại ở các tỉnh miền Bắc, vợ chồng bà Phạm Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh đã ủng hộ tổng số tiền lên tới 20 tỷ đồng để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Đáng chú ý, vợ chồng bà Mai còn xây dựng 40 căn nhà tình thương tại xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) giúp đỡ người dân yên tâm bắt đầu cuộc sống mới.

Vào tháng 1/2024, bà chủ của Mailisa cũng đã chi 5 tỷ để trao hàng ngàn phần quà Tết Âm lịch cho bà con. Đến tháng 7/2024, vợ chồng bà Mai tiếp tục chi hơn 70 tỷ đồng cho dự án "Bếp Ăn 0 Đồng" tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Như thế tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại, vợ chồng bà Phạm Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh đã chi số tiền gần 100 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện, giúp đỡ bà con khó khăn.

Bà Phan Thị Mai sinh năm 1975 tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình thuần nông. Nữ doanh nhân này cũng nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh TikTok hơn 2,3 follower và những clip chia sẻ về việc từ thiện, kinh doanh và đặc biệt là clip nhân viên hát mừng sinh nhật sếp “sếp em Mailisa” vô cùng viral.