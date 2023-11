Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ: 2 người nước ngoài giúp sức đắc lực đang bỏ trốn là ai?

Ngày 18/11 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.



Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan điều tra cho hay dù áp dụng cách tính có lợi cho bị can nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân, khách hàng gửi.

Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người là những người giữ chức vụ quan trọng ở ngân hàng SCB và đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cả 7 bị can hiện đều đang bỏ trốn.

Trong 7 bị can trên có 2 người nước ngoài là Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB) và Lee George Lam (quốc tịch Canada, nguyên thành viên HĐQT SCB).

Theo Tạp chí Đầu tư Tài chính, Henry Sun Ka Ziang làm việc tại SCB từ tháng 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án (17/10/2022).

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã ký 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng là các nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 602 khoản vay tại SCB.

Chân dung Henry Sun Ka Ziang. Ảnh: Bộ Công an





Còn bị can Lee George Lam, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB làm việc tại ngân hàng này từ tháng 6/2012 đến ngày 19/1/2015.

Từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã ký 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là các nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 68 khoản vay tại ngân hàng SCB

Chân dung Lee George Lam. Ảnh: Bộ Công an





Báo Vietnamnet cũng cho hay, theo kết luận điều tra, hành vi của ông Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đều phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Ông Lee George Lam gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng, trong khi đó, ông Henry Sun Ka Ziang bị cho là đã gây thiệt hại 462.089 tỷ đồng.

CQĐT xác định, cả hai người ngoại quốc trên đều có với trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Hiện cả hai đã xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ hai người ngoại quốc trên ở đâu, và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự.

Vì vậy, ngày 12/11/2023, CQĐT quyết định tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quan quan đến hành vi của bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.

CQĐT cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, điều tra bị can đối với 2 người ngoại quốc trên.

Tổng hợp