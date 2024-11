BaaS: Ngân hàng giúp doanh nghiệp chuyển đổi số bền vững

Mục tiêu trên hành trình chuyển đổi số: Tiến bước cùng doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh Việt Nam nâng cao tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, việc chuyển đổi số trở thành yếu tố thiết yếu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ lợi ích của việc số hóa, như nâng cao hiệu suất và cải thiện khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp thách thức do thiếu hụt kỹ năng số và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đủ tốt, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các chương trình quốc gia và doanh nghiệp vững mạnh, đặc biệt là ngành ngân hàng.

Là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời, MB cũng phát triển các ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành hoạt động hiệu quả hơn. Đơn cử như ngân hàng đã triển khai nền tảng BIZ MBBank, mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp với các dịch vụ tiện ích như quản lý dòng tiền, thanh toán và giải ngân trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đây cũng là ứng dụng cho doanh nghiệp đứng thứ 2 trên App Store về độ phổ biến, chứng tỏ sự tin tưởng của cộng đồng khách hàng doanh nghiệp dành cho MB. Đặc biệt, MB còn đồng hành cùng các doanh nghiệp mới - doanh nghiệp khởi nghiệp - thông qua gói tài trợ 100% chi phí thành lập, từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB chia sẻ: "MB tự hào đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua gói tài trợ 100% chi phí thành lập."

Không chỉ tiên phong trong chuyển đổi số, MB còn mạnh dạn thúc đẩy mô hình BaaS (Banking as a Service), mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối và cung cấp dịch vụ tài chính một cách liền mạch. Thông qua dịch vụ BaaS, MB cho phép các tổ chức tài chính kết nối linh hoạt với đối tác thứ ba qua hệ thống API đa dạng và mạnh mẽ, hiện đạt con số 1.200 – cao nhất trên thị trường. Nhờ vậy, khách hàng của MB có thể dễ dàng tối ưu quản trị dòng tiền với cam kết bảo mật cao nhất. Dự kiến đến cuối năm 2024, doanh số giao dịch qua BaaS sẽ vượt mốc 500.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế tiên phong của MB trong việc đưa mô hình ngân hàng tích hợp tới mọi lĩnh vực đời sống. Những tên tuổi lớn như WinCommerce, THMilk, Vietnam Airlines, Momo, Zalopay, Vetc, Epass và Thegioididong,... đã tin chọn MB để phát triển hệ sinh thái tài chính số của mình, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng sản phẩm đến hàng triệu người dùng cuối.

Trong một chia sẻ gần đây, ông Vũ Thành Trung nhấn mạnh: "MB không chỉ hướng tới việc cung cấp dịch vụ tài chính mà còn muốn đồng hành với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, mang ngân hàng đến gần hơn với những người dân chưa từng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, giúp họ tiếp cận cơ hội kinh doanh và phát triển bền vững."

"Hậu thuẫn" vững chắc: Nỗ lực không ngừng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và bảo mật

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực, mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, để đảm bảo công nghệ phát huy tối đa lợi ích, việc tăng cường bảo mật và cải thiện các chức năng hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết nhằm bảo vệ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với triết lý "lấy khách hàng là trung tâm, lấy khách hàng của khách hàng làm trọng tâm", MB luôn đưa ra các giải pháp dựa trên sự thấu hiểu và quan tâm đến lợi ích của khách hàng. Đặc biệt với tính năng bảo mật thông tin, MB không ngừng cải tiến hệ thống quản lý dữ liệu và ứng dụng các công cụ như AI, Blockchain để đảm bảo giao dịch an toàn, tránh các tổ chức xâm nhập sử dụng dữ liệu khách hàng trái phép. Từ đó mang lại trải nghiệm thông suốt và gia tăng độ tin cậy ở khách hàng và đối tác doanh nghiệp ở cả nền tảng website hay ứng dụng BIZ MBBank.

Nằm trong khuôn khổ tài chính số, một báo cáo được MB phát hành vào tháng 9/2024 với chủ đề "Sự chuyển dịch sang tài chính số bền vững của ngành ngân hàng - tài chính tại Việt Nam" đã chỉ ra những thách thức trong việc tuân thủ, thích ứng với sự thay đổi của các quy định về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và chống rửa tiền (AML). Điều này cho thấy nỗ lực không ngừng của ngành ngân hàng nói chung và MB nói riêng trên hành trình trở thành "hậu thuẫn" vững chắc cho sự phát triển và hoạt động kinh doanh an toàn của doanh nghiệp Việt, giúp các doanh nghiệp tự tin phát triển bền vững trong môi trường số.

Đặc biệt, MB hợp tác với Cục An ninh Mạng phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) nhằm ghi nhận và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trong giao dịch, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn, bảo mật cho khách hàng, trong đó có các doanh nghiệp và các tổ chức nói chung. Ông Vũ Thành Trung cũng chia sẻ thêm: "Khi Cục an ninh mạng phòng, chống tội phạm công nghệ cao ghi nhận thông tin lừa đảo sẽ chia sẻ thông tin cho các ngân hàng, trong đó có MB. Việc thông qua một đơn vị trung gian như Bộ công an để cập nhật thông tin tội phạm sẽ hạn chế được tình trạng lừa đảo."

Bên cạnh đó, ông Vũ Thành Trung khẳng định MB có sự am hiểu về khách hàng một cách sâu sắc khi đưa ra giải pháp App Protection, hoạt động như một lớp bảo vệ tiên tiến, tự động nhận diện mã độc và phần mềm độc hại, dừng giao dịch và thông báo cho khách hàng khi phát hiện rủi ro, giúp ngăn chặn nguy cơ mất tiền trên tài khoản.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện cam kết của MB trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn khẳng định vai trò của ngân hàng trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính số an toàn và bền vững, nâng tầm nền kinh tế Việt Nam.