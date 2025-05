Ế chỏng chơ cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Tuần qua, VN-Index tăng 34,09 điểm lên mức 1.301,39 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 119.505 tỷ đồng, tăng gần 40% so với tuần trước. HNX-Index kết tuần ở mức 218,69 điểm, tăng 4,56 điểm so với tuần trước. Thanh khoản trên sàn HNX đạt 6.566 tỷ đồng, tăng gần 39% so với tuần trước.

Thống kê trên sàn HoSE, khối mua ròng gần 111 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 2.923 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,14 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng gần 10 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 2,42 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 29 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 12-16/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 72,73 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.884 tỷ đồng.

Không bán hết

Tính tới ngày 12/5, Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) dù đã công bố danh sách 8 nhà đầu tư đăng ký mua nhưng thực tế chỉ có 6 nhà đầu tư mua vào, tương ứng mua 3.213.000 cổ phiếu riêng lẻ với giá 11.840 đồng/cổ phiếu trong tổng đăng ký chào bán 35 triệu cổ phiếu và còn tới 31.787.000 cổ phiếu không bán được.

TDC còn ế khoảng 7.772.000 cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ này.

TDC tiếp tục lên kế hoạch phân phối 24.015.000 cổ phiếu riêng lẻ này cho 12 nhà đầu tư, tổ chức trong tổng 31.787.000 cổ phiếu không bán hết. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Hải Đăng TBCONS dự kiến mua 9,7 triệu cổ phiếu, Công ty CP An Phú Gia Holdings dự kiến mua 10,15 triệu cổ phiếu, còn lại 10 nhà đầu tư cá nhân mua vào 4.165.000 cổ phiếu.

Như vậy, cho dù chào bán được thêm hơn 24 triệu cổ phiếu cho 12 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức thì vẫn còn khoảng 7.772.000 cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ này.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/5, TDC chỉ bán được 27.228.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký bán 35 triệu cổ phiếu, đạt tỷ lệ 77,79% tổng đăng ký bán và còn lại 7.772.000 cổ phiếu nhà đầu tư không thực hiện mua.

Với việc chỉ bán thành công hơn 27,2 triệu cổ phiếu, TDC chỉ huy động được 322,4 tỷ đồng so với kế hoạch huy động hơn 414 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên hơn 1.272 tỷ đồng.

Theo kế hoạch chào bán ban đầu, TDC sẽ chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu với giá 11.840 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 414 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này huy động sẽ thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020.

Danh sách 18 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

Mới bắt đầu bước vào giai đoạn đăng ký mua và nộp từ ngày 14/5-4/6, Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group - mã chứng khoán: CKG) đã lên kịch bản dự phòng để gia hạn thời gian phân phối trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, CIC Group thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian để phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết theo phương án đã được phê duyệt trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời gian gia hạn thêm tối đa không quá 30 ngày.

Trước đó, ngày 6/5, CIC Group sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 14/5-4/6.

Theo kế hoạch, CIC Group dự kiến chào bán 47.629.680 cổ phiếu để huy động hơn 500 tỷ đồng. Số tiền huy động được, CIC Group dự kiến dùng 350 tỷ đồng thanh toán một phần trái phiếu đến hạn, hơn 105 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn, còn lại gần 45 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động khác.

DIC Corp tiếp tục “bán giấy lấy tiền”

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán: DC4) - mua vào 956.886 cổ phiếu DC4 trong tổng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, để nâng sở hữu lên 12,39% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 11/4 đến ngày 10/5. Lý giải việc không mua hết cổ phiếu đã đăng ký, ông Thắng cho biết do thay đổi kế hoạch đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây Dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) giảm sở hữu tại DIC Holdings. Cụ thể, thời điểm 31/12/2024, DIC Corp sở hữu 35,89% vốn điều lệ tại DIC Holdings nhưng tại 31/3, tỷ lệ sở hữu chỉ còn 28,39% vốn.

DIC Corp phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức trong đợt này.

Vào ngày 30/5, DIC Corp sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Với gần 610 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DIC Corp sẽ phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức trong đợt này.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tại đại hội cổ đông năm 2025, DIC Corp thông qua cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 24,596%, tương ứng chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.800 tỷ đồng.