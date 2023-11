Bắc Bộ chuẩn bị đón 2 đợt không khí lạnh rất mạnh, thời tiết chuyển mưa rét

Đợt rét đầu tiên của mùa Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ chuẩn bị đón 2 đợt không khí lạnh rất mạnh có thể gây ra nhiều sự thay đổi thời tiết đáng kể cho nhiều khu vực trên cả nước.

Đợt không khí lạnh đầu tiên từ 12/11 và đợt hai từ 16/11.

Ở đợt không khí lạnh đầu tiên vào ngày 12/11, sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Bộ. phía Đông Bắc Bộ đêm 11/11 có mưa rải rác. Từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo lịch vạn niên, ngày 7/11 vừa qua chính thức bước vào tiết lập đông và kéo dài đến 21/11. Đây là khoảng thời gian giao thoa giữa nắng khô của mùa thu, đôi lúc nóng và một số ngày mưa nhỏ kèm gió mùa đông bắc về, thời tiết chưa chuyển rét.

Về nhiệt độ, từ khoảng đêm 12/11 khu vực Bắc Bộ khả năng trời chuyển rét.

Đợt không khí lạnh ngày 12/11 cũng sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Trung Bộ:

Từ khoảng ngày 13-17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13/11 khả năng trời chuyển rét.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng nhận định, đợt không khí lạnh ngày 12/11 tới đây được nhận định là nguy hiểm hơn đợt 2 vì gây ra sự chuyển đổi hướng gió từ nam, đông nam thành đông bắc. Thời tiết chuyển mưa rét và nhiều khả năng gây ra gió mạnh.

Trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên của mùa Đông, thời tiết các tỉnh miền Bắc khá ấm so với trung bình nhiều năm.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết nước ta trong thời gian qua đang điển hình cho một năm chịu tác động của El Nino. El Nino đang thể hiện rõ tác động đến thời tiết nước ta với số lượng cơn bão ít, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước ít hơn trung bình nhiều năm, mùa đông đến muộn và có xu hướng rất ấm.

Trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/11

Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Miền Bắc duy trì thời tiết nắng ấm, nền nhiệt khá cao trước khi chuyển mưa rải rác từ đêm 11/11.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối 10/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.