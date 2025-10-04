Bác bỏ tin tức “công nhân rơi vào máy làm bánh trung thu tử vong, bánh đã bán ra vài ngày mới phát hiện” rúng động Trung Quốc

Theo thông tin từ Ủy ban Quản lý khẩn cấp huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã công bố báo cáo liên quan đến vụ việc một công nhân tử vong trong lúc vận hành máy tại một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

Trước đó, trên mạng lan truyền tin đồn “công nhân rơi vào máy làm bánh trung thu, vài ngày sau mới phát hiện” hay “số bánh trung thu sản xuất ra đã được bán ra thị trường”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là tin giả, gây hiểu lầm nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Theo báo cáo, vào lúc 10h56 ngày 6/9/2025, tại Công ty TNHH Thực phẩm Pu Yuan Feng, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm thiết bị. Một nhân viên do sơ suất đã bị cuốn cánh tay vào máy trộn bột, đồng thời đầu bị kẹt và chấn thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan quản lý khẩn cấp huyện Hợp Phố, chính quyền địa phương và công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra và triển khai các biện pháp ứng phó.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, nhà máy chưa bắt đầu sản xuất bánh trung thu. Sau sự cố, cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để tiến hành khắc phục và đến nay vẫn chưa được phép sản xuất trở lại. Do đó, hoàn toàn không có chuyện “sản phẩm bị bán ra thị trường” như lời đồn.

Ủy ban Quản lý khẩn cấp huyện Hợp Phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn các tai nạn tương tự tái diễn. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân không tin, không lan truyền những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Nguồn: CCTV