Bắc Giang có thêm dự án khu đô thị mới tại trung tâm thị trấn Chũ

Tọa lạc tại lõi trung tâm thị trấn Chũ, dự án Khu đô thị Chũ Central Park sở hữu vị trí kế bên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ lớn: quốc lộ 31, đường Lê Duẩn, đường 273… và các tuyến đường vành đai.

Dự án có quy mô 8,6ha được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô 5,6ha với 183 căn liền kề, nhà phố thương mại. Giai đoạn 2 được triển khai trên diện tích 3ha với 89 căn liền kề, nhà phố thương mại.

Khu đô thị Chũ Central Park sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng như trường học, khu BBQ ngoài trời, công viên liên hoàn, khu máy tập thể thao ngoài trời, đường dạo bộ...

Được biết, các căn liền kề, nhà phố thương mại tại Chũ Central Park chuẩn bị được đưa ra thị trường với mức giá từ trên 23,5 triệu đồng/m2. Đây là mức giá khá cạnh tranh khi so sánh với các khu vực lân cận như Trần Phú với mức giá 30-31 triệu đồng/m², Lê Duẩn 32-36 triệu đồng/m².



Mới đây, An Vượng Land và Bắc Thái Group đã chính thức ký kết phát triển Khu đô thị mới Chũ Central Park (Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang). Theo thoả thuận hợp tác, An Vượng Land sẽ là đơn vị phát triển kinh doanh độc quyền dự án bất động sản Chũ Central Park do MTP Group làm chủ đầu tư và Bắc Thái Group là đơn vị phát triển.

Những năm trở lại đây, Bắc Giang là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất miền Bắc, đặc biệt là ở phân khúc bất động sản công nghiệp nhờ sự “đổ bộ” của các doanh nghiệp nước ngoài dưới tác động của làn sóng dịch chuyển đầu tư quốc tế. Đi liền với đó, các phân khúc khác như đất nền, biệt thự - liền kề, chung cư cũng có sự tăng trưởng ấn tượng.

Trải qua giai đoạn 2022 - 2023 suy trầm vì khó khăn chung của thị trường cả nước, thị trường bất động sản Bắc Giang đã trỗi dậy rất nhanh ngay từ đầu năm 2024. Được biết, giao dịch trong 10 tháng đầu năm tại Bắc Giang đã ghi nhận sự tăng mạnh