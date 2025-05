Chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 4.100m2 đất nông nghiệp để làm dự án nhà ở cao cấp tại Bình Dương

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị với diện tích 4.144m2, hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với phần diện tích 2.705m2 đất ở tại đô thị đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị doanh nghiệp sử dụng và đầu tư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Vị trí, ranh giới thửa đất: Tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, theo Sơ đồ lồng ghép quy hoạch và Bảng thuyết minh diện tích do Văn phòng Đăng ký đất đai xác lập ngày 10/4/2025.

Thời gian sử dụng đất của dự án này đến ngày 5/5/2075. Giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành liên quan trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa, đồng thời tính tiền sử dụng đất.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Thuận An chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí vào ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành; chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng đất đúng mục đích và ranh giới; đối với phần diện tích 544m² đất thuộc hành lang an toàn đường bộ: Công ty có trách nhiệm quản lý và thực hiện theo quy định pháp luật.