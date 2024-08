Kiểm soát chặt tình trạng nợ đọng thuế

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thông qua các biện pháp quản lý thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã thu được 3.976 tỷ đồng, trong đó thu nợ năm trước chuyển sang là 467 tỷ đồng, thu nợ phát sinh năm 2024 là 3.509 tỷ đồng.

Theo ông Sỹ, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã chủ động giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý thuế cho các đơn vị thực hiện dự toán thu trong toàn ngành thuế, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể trong việc phân loại chính xác các khoản nợ, rà soát xử lý các khoản nợ, đôn đốc nợ thuế theo quy trình. Đồng thời cương quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.

Tính đến hết 30/6, toàn Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành 1.325 Quyết định cưỡng chế, trong đó Cưỡng chế trích, phong tỏa tài khoản có 818 quyết định, Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có 507 quyết định; Thông báo tạm hoãn xuất cảnh 126 cá nhân là đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế Bắc Giang kiểm soát chặt tình trạng nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách

"Đối với những khoản nợ lớn, đặc biệt tập trung vào các khoản nợ liên quan đến đất; trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế báo cáo Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh Bắc Giang và chủ động ban hành văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất chưa tiếp tục giao đất theo giai đoạn.

Chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, yêu cầu chưa cho chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng đất, chuyển nhượng dự án đối với các doanh nghiệp đang còn nợ đọng tiền thuế."- ông Nguyễn Văn Sỹ thông tin.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Chi Cục thuế Việt Yên- Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang), hiện đơn vị theo dõi quản lý thuế hơn 10.400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động. Tổng dự toán giao thu 2024 do ngành thuế quản lý: 2.389 tỷ trong đó thu từ đất 1.886 tỷ.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, Chi Cục đã thu được 1.341 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Cục Thuế giao, bằng 196% so với cùng kỳ. Thuế phí: lũy kế 7 tháng thu được 434 tỷ đồng, đạt 86% dự toán Cục Thuế giao, bằng 149% so với cùng kỳ.Tiền sử dụng đất: lũy kế 7 tháng thu được 908 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Cục Thuế giao, bằng 231% so với cùng kỳ. Chi Cục đã ban hành 184 quyết định cưỡng chế còn hiệu lực. Số tiền là hơn 68 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Việt Yên- Hiệp Hòa

"Các khoản nợ từ trúng đấu giá đất tăng cao do hạn nộp theo Nghị định 126 được tính theo các mốc thời hạn 30 ngày, 90 ngày và chậm nhất đến 120 ngày kể từ ngày ban hành thông báo và ngày quyết định trúng đấu giá dẫn đến các khoản phải nộp đến hạn trên được tính là nợ và theo dõi tiền chậm nộp. Trường hợp sau 120 ngày kể từ ngày có quyết định trúng đấu giá mà người mua không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mới phải hủy quyết định và điều chỉnh nghĩa vụ liên quan dẫn đến hàng tháng sẽ phát sinh khoản nợ trong hạn tối đa phải theo dõi và tính chậm nộp. Hiện đơn vị đã phối hợp thông báo tạm hoãn xuất cảnh 22 trường hợp."- lãnh đạo Chi Cục thuế Việt Yên- Hiệp Hòa cho biết.

Chống thất thu ngân sách

Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 7 tháng qua, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt gần 9,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% so với dự toán năm được giao, tăng hơn 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kết quả do nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu. Một số doanh nghiệp tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thêm nhà xưởng, đầu tư kinh phí lắp đặt dây chuyền mới để nâng công suất... Nhiều doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt chính sách thuế.

Ngành Thuế tỉnh Bắc Giang cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế hiệu quả như: Tích cực tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn quy định pháp luật về thuế. Đặc biệt, thông qua các hội nghị đối thoại, nhiều kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời.

Đầu năm nay, một số doanh nghiệp còn lúng túng trong việc lắp đặt phần mềm xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi cục thuế khu vực phối hợp với nhà cung ứng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp lắp đặt bảo đảm theo quy định. Nhờ vậy, đến nay, tất cả những đơn vị kinh doanh xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán lẻ hàng hóa, công tác thu thuế từng bước được siết chặt.

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, để kiểm soát chặt chẽ khoản thu thuế ngoài quốc doanh, ngành Thuế đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, phát hiện kịp thời những trường hợp kê khai không trung thực, không sát với kết quả sản xuất, kinh doanh, từ đó yêu cầu nộp đúng, đủ số thuế theo quy định. Đồng thời rà soát, phân tích, chỉ rõ những nguồn thu, đơn vị thu đạt thấp để có giải pháp tăng thu ngân sách.

Điểm mới là các chi cục thuế khu vực phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thị trấn tập trung xác định lại doanh số tính thuế cho từng hộ, quản lý chặt chẽ đối với hộ thu thuế theo phương pháp khoán, bảo đảm 100% đối tượng có hoạt động sản xuất, kinh doanh được đưa vào diện quản lý thu thuế.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang

"Cục Thuế tỉnh Bắc Giang công khai danh sách các đơn vị nợ thuế "chây ỳ" trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu nợ; tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế; tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế” - ông Sỹ cho biết.

Trong nhiều năm gần đây, cơ quan Thuế Bắc Giang cũng hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử eTax. Dịch vụ này có ưu điểm là doanh nghiệp thường xuyên kiểm soát, tra cứu được số thuế phải nộp, số nợ để thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời gian quy định, không xảy ra tình trạng chậm nộp như trước. Đến nay, 100% các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử.