Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Kinh lên tiếng sau khi Mỹ cảnh báo Canada về thoả thuận với Trung Quốc

26-01-2026 - 21:59 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/1 khẳng định, các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Canada nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại song phương, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Bắc Kinh lên tiếng sau khi Mỹ cảnh báo Canada về thoả thuận với Trung Quốc- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun. (Ảnh: China Daily)

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 26/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết: "Trung Quốc và Canada đã xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược mới và đưa ra một số thỏa thuận cụ thể để giải quyết đúng đắn các vấn đề kinh tế và thương mại giữa hai nước, phản ánh tinh thần bình đẳng, cởi mở, bao dung, hợp tác hòa bình và cùng có lợi".

Ông Guo Jiakun nhấn mạnh, các thỏa thuận này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời mang lại lợi ích cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng thế giới.

“Chúng tôi tin rằng các quốc gia nên xử lý quan hệ với nhau trên cơ sở cùng có lợi, và thông qua hợp tác chứ không phải đối đầu”, ông Guo nói.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo về khả năng áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, cho rằng “thỏa thuận này sẽ gây nguy hiểm cho Canada”.

"Nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ ngay lập tức bị áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Canada nhập khẩu vào Mỹ”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Carney đã đến Trung Quốc trong tháng này và đạt được một thỏa thuận thương mại ban đầu với Bắc Kinh, theo đó sẽ giảm thuế đối với xe điện Trung Quốc, đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với dầu hạt cải của Canada.

Trong một video hôm 24/1, Thủ tướng Carney kêu gọi người dân Canada mua sản phẩm trong nước, nhưng không trực tiếp đề cập đến lời đe dọa thuế quan của ông Trump.

"Với nền kinh tế đang bị đe dọa từ nước ngoài, người dân Canada đã lựa chọn tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát”, ông Carney nói. "Chúng ta không thể kiểm soát những gì các quốc gia khác làm, nhưng chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết trong một tuyên bố với Reuters , rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Canada để hiện thực hóa sự đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi ông Carney chỉ trích việc ông Trump muốn giành quyền kiểm soát Greenland.

Hôm 24/1, Tổng thống Trump ám chỉ Trung Quốc có thể sẽ cố gắng tận dụng Canada để né tránh thuế quan của Mỹ.

"Nếu Thủ tướng Carney nghĩ rằng ông ấy có thể biến Canada thành ‘cảng trung chuyển' để Trung Quốc gửi hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, thì ông ấy đã nhầm to”, ông Trump nói.

Nếu Tổng thống Mỹ thực hiện lời đe dọa này, thuế quan mới sẽ làm tăng đáng kể thuế nhập khẩu của Mỹ đối với nước láng giềng phía bắc, gây thêm áp lực lên các ngành công nghiệp của Canada như sản xuất kim loại, ô tô và máy móc.

Ông Matthew Holmes thuộc Phòng Thương mại Canada cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng hai chính phủ có thể nhanh chóng đạt được sự thấu hiểu tốt hơn để giảm bớt những lo ngại cho các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những hậu quả trước mắt do sự bất ổn gia tăng”.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng

Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng Nổi bật

Bị ông Trump dọa đánh thuế 100%, Canada ngay lập tức làm điều này khiến Bắc Kinh "hụt hẫng"

Bị ông Trump dọa đánh thuế 100%, Canada ngay lập tức làm điều này khiến Bắc Kinh "hụt hẫng" Nổi bật

Sữa bột cho trẻ sơ sinh thương hiệu Picot bị thu hồi vì chứa độc tố

Sữa bột cho trẻ sơ sinh thương hiệu Picot bị thu hồi vì chứa độc tố

21:31 , 26/01/2026
Cuộc chiến vương quyền robot hình người: Unitree tung số liệu "khủng", lật đổ ngôi vương tự phong của AgiBot

Cuộc chiến vương quyền robot hình người: Unitree tung số liệu "khủng", lật đổ ngôi vương tự phong của AgiBot

20:59 , 26/01/2026
Thảm kịch chìm phà chở ít nhất 350 người ngoài khơi, nhiều người thiệt mạng và hàng chục người vẫn còn mất tích

Thảm kịch chìm phà chở ít nhất 350 người ngoài khơi, nhiều người thiệt mạng và hàng chục người vẫn còn mất tích

20:31 , 26/01/2026
83% thị trường đám mây nằm trong tay Mỹ: Châu Âu sẽ lấy gì để ‘đấu’ lại Amazon và Google?

83% thị trường đám mây nằm trong tay Mỹ: Châu Âu sẽ lấy gì để ‘đấu’ lại Amazon và Google?

19:50 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên