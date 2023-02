Bắc Kinh sắp phát 6 USD/tháng cho người nghèo chống đói

Theo tờ Business Insider (BI), Trung Quốc cũng tương tự như nhiều nền kinh tế khác, đang phải đối mặt với đà lạm phát gia tăng trong bối cảnh hậu đại dịch.

Để giúp đỡ người dân, mới đây chính quyền thủ đô Bắc Kinh dự định phát 40 Nhân dân tệ/tháng, tương đương 6 USD cho mỗi công dân có thu nhập thấp để trợ giúp họ trong thời buổi khó khăn. Thông tin này được hãng thông tấn quốc gia Xinhua đăng tải ngày 19/2/2023, dẫn nguồn tin từ Ủy ban cải cách và phát triển Bắc Kinh (BMCDR).

Theo kế hoạch, chương trình phát tiền này sẽ bắt đầu từ cuối tháng 2/2023 và khoảng 300.000 người dân thủ đô Bắc Kinh sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, chương trình này là có thời hạn.

Ngay sau thông tịn trên, hàng loạt tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều người bức xúc khi cho rằng 40 Nhân dân tệ/tháng là quá ít khi chẳng đủ tiền mua vé dịch vụ phương tiện công cộng mỗi ngày hay một bữa ăn tử tế. Một số người khác thì cho rằng con số nên là 40 Nhân dân tệ/ngày thì hợp lý hơn, tương đương 1.200 Nhân dân tệ/tháng hay 175 USD.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng động thái trên của chính quyền Bắc Kinh là đáng khen ngợi khi cố gắng trợ giúp người nghèo trong hoàn cảnh khó khăn. Đây có thể là một khởi đầu tốt cho các dự án an sinh xã hội tiếp sau đó.

Số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nước này đã tăng 2,1% trong tháng 1/2023 so với cùng kỳ năm trước. Dù con số này không cao nhưng nếu chỉ tính riêng mặt hàng thực phẩm thì lạm phát đã tăng 6,2%. Trong đó thịt lợn và hoa quả tăng tương ứng 13,1% và 11,8%.

Mặc dù nhiều người nhận định Tết Nguyên Đán đã khiến giá hàng hóa, thực phẩm tăng lên nhưng trên thực tế, giá lương thực tại Trung Quốc đã tăng liền 9 tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm trước.

Tại thủ đô Bắc Kinh, chỉ số giá lương thực tăng mạnh tới 6,6% trong tháng 1/2023 so với cùng kỳ năm trước.

Để so sánh, số liệu của Bộ thống kê lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số CPI của nước này trong tháng 1/2023 chỉ khoảng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng thực phẩm tính riêng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

*Nguồn: BI