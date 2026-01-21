Bạc lập đỉnh mới, người dân rút tiết kiệm, xếp hàng đến 9 giờ tối chờ mua

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 21-1 cho thấy giá bạc trong nước tiếp tục tăng cao, giao dịch tại nhiều cửa hàng bạc ở Hà Nội diễn ra sôi động.

Khách hàng mua bạc tại cửa hàng Ancarat trên phố Xã Đàn ngày 21-1

Tại thị trường thế giới, lúc 12 giờ ngày 21-1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động ở mức 94,2-94,4 USD/ounce. Lúc 20 giờ ngày 20-1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 95,49-95,74 USD/ounce.

Giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat lúc 11 giờ 50 giờ niêm yết ở ngưỡng 3,556 - 3,666 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 94,82 – 97,76 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 ở mức 97,68 triệu đồng/kg lúc 12 giờ 35 trưa 21-1

Giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,550 - 3,660 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi Phú Quý 1 kg ở mức 94,666 - 97,599 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Anh Nguyễn Ngọc Long (phường Cầu Giấy, Hà Nội) những ngày qua thường xuyên gặp tình trạng cửa hàng thông báo hết bạc, không bán ra. "Sáng nay tôi ra muộn một chút đã thấy cửa hàng Phú Quý thông báo hết hàng. Hôm trước thì phải đi rất sớm mới mua được 10 lượng và phải chờ mấy tháng mới có bạc, dù vẫn phải thanh toán đủ 100% giá trị đơn hàng"- anh Long cho biết.

Chị Lê Phương Liên (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay dù giá tăng mạnh nhưng chị vẫn quyết định chốt 3 kg bạc của Ancarat. "Giá tăng mỗi ngày nên tôi quyết định rút tiết kiệm để mua 3 kg bạc, kỳ vọng sau Tết sẽ có lãi. Do không có thời gian xếp hàng ở hệ thống Phú Quý nên tôi đã chuyển sang mua bạc của Ancarat, tuy khách cũng đông nhưng thời gian mua bán nhanh hơn" - chị Phương Liên chia sẻ.

Cửa hàng Ancarat mở bán đến 21 giờ hàng ngày

Do nguồn cung bạc trên thị trường đang trong tình trạng hạn chế nên nhiều cửa hàng cho hay thời gian hẹn khách lấy hàng lên tới vài tháng.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc chi nhánh của Ancarat trên phố Xã Đàn, Hà Nội, cho hay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Ancarat mở bán đến 21 giờ hàng ngày. "Có những ngày cao điểm, 9 giờ tối vẫn còn rất nhiều khách hàng xếp hàng mua bạc" - ông Nguyễn Hoàng Việt nói. Đại diện của Ancarat cũng cho biết cửa hàng mở bán online để thuận tiện nhất cho người mua.

Với giá bạc tăng phi mã trong năm 2025 tới nay, các chuyên gia đánh giá bạc là một trong những tài sản có mức sinh lời cao nhất trên thị trường hiện nay.

Đà tăng ấn tượng của bạc được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố mang tính vĩ mô. Trước hết là căng thẳng thương mại leo thang liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa châu Âu. Những lo ngại này đã làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay cũng đang thúc đẩy dòng tiền rời khỏi đồng USD để tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh đó, bạc nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn nhờ vừa mang tính kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh của giá bạc đã đẩy vốn hóa thị trường của kim loại này vượt mốc 5.300 tỉ USD, cao gấp gần 3 lần Bitcoin và chỉ đứng sau vàng trong bảng xếp hạng các tài sản có giá trị lớn nhất thế giới.