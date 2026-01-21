Chuyên gia dự báo vàng có thể lên 170 triệu đồng/lượng hôm qua, sáng nay giá đã áp sát mốc này lo ngại: “Nếu đầu tư ăn xổi, rất dễ rủi ro, thậm chí mất tiền”

Trước đó, tại Hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền” diễn ra chiều 20/1, TS. Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính, ngân hàng – nhận định trong kịch bản tích cực, giá vàng thế giới hoàn toàn có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce, qua đó kéo giá vàng trong nước từ vùng 165 triệu đồng/lượng lên khoảng 170 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát sáng nay, ngày 21/1, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ và DOJI đã được điều chỉnh lên vùng 167,2 – 169,2 triệu đồng/lượng, tiến rất gần mốc dự báo nói trên.

Ngoài dự báo về giá vàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng có nhiều bàn luận xoay quanh kênh đầu tư này tại hội thảo. Theo ông hiếu, trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu biến động mạnh, vàng đang là kênh đầu tư biến động mạnh nhất và thu hút dòng tiền lớn nhất bước vào năm 2026. Theo ông, trong khi nhiều kênh đầu tư khác chịu tác động mạnh từ yếu tố chính trị và địa chính trị, vàng đang phản ánh rõ tâm lý phòng thủ và bất an của nhà đầu tư.

“Giá vàng hiện nay đang phản ánh rất rõ tâm lý phòng thủ của thị trường,” TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Thực tế, giá vàng thế giới đã có thời điểm vượt 4.700 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước lên tới 165 triệu đồng/lượng – mức giá mà theo ông Hiếu, “chỉ cách đây hai năm chúng ta không ai dám nghĩ tới”.

Việc sửa đổi Nghị định 24 được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, đến nay nguồn cung vàng vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, trong khi nhu cầu mua vàng của người dân tiếp tục duy trì ở mức cao, khiến thị trường khó đạt được sự ổn định.

“Hệ quả là tâm lý FOMO vẫn chi phối mạnh hành vi nhà đầu tư, khiến vàng vừa hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro,” ông Hiếu nói.

Đề cập đến xu hướng dòng tiền năm 2026, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết đã xuất hiện hiện tượng người dân rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, và xu hướng này có thể còn tiếp diễn nếu thị trường vàng chưa đạt được sự ổn định cần thiết.

Trước câu hỏi có nên mua vàng ở vùng giá cao hiện nay hay không, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng vàng không phù hợp với lướt sóng ngắn hạn. “Tôi nói luôn, nếu đầu tư kiểu ăn xổi, mua đi bán lại ngay thì rất dễ rủi ro, thậm chí mất tiền. Nhưng nếu nắm giữ vàng trong 6 tháng, một năm hoặc coi đây là tài sản dài hạn để phòng ngừa rủi ro, thì vẫn có thể cân nhắc,” ông khuyến nghị. Liên quan đến việc có nên bán vàng để chuyển sang bất động sản, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đây là quyết định khó trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, dù giá vàng đang ở vùng đỉnh lịch sử nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc.

“Nếu xét thuần túy về lợi nhuận, vàng đang là kênh đầu tư vượt trội. Năm 2025, giá vàng tăng khoảng 80% – mức sinh lời mà rất ít kênh đầu tư khác đạt được,” TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào lợi nhuận ngắn hạn. Xét trong dài hạn, bất động sản vẫn có những lợi thế nhất định, trong khi vàng hiện phù hợp hơn với vai trò tài sản trú ẩn và tích lũy giá trị trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.