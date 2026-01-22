Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng cảnh báo khẩn đến người có ý định mở sổ tiết kiệm lãi suất cao bất thường

22-01-2026 - 13:52 PM | Smart Money

KienlongBank vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng, mời mở sổ tiết kiệm lãi suất cao.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán là lúc nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao, cũng là cơ hội để các nhóm tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường mạo danh là Công an, Cán bộ cơ quan nhà nước, Viện kiểm sát,… để đe dọa hoặc thao túng tâm lý nạn nhân.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội, mời mở sổ tiết kiệm lãi suất cao, với mục đích chiếm đoạt thông tin bảo mật và tiền trong tài khoản.

Theo đó, các đối tượng thường sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo của ngân hàng, thậm chí làm giả thẻ nhân viên hoặc giấy tờ liên quan để tạo vỏ bọc đáng tin cậy. Chúng liên hệ với khách hàng bằng các số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội có tên, hình ảnh gần giống với ngân hàng.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng đưa ra các lời mời chào hấp dẫn như mở sổ tiết kiệm với lãi suất cao bất thường, ưu đãi vượt trội so với mức lãi suất niêm yết công khai, đồng thời cam kết thủ tục nhanh gọn, không cần đến quầy giao dịch.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như: mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, số thẻ, mã CVV/CVC… với lý do “xác minh”, “tạo sổ tiết kiệm” hoặc “kích hoạt ưu đãi”. Một số trường hợp còn dẫn dụ khách hàng truy cập vào đường link giả mạo có giao diện giống của ngân hàng để đăng nhập và điền thông tin cá nhân.

Khi đã chiếm được thông tin bảo mật, đặc biệt là mã OTP, các đối tượng nhanh chóng thực hiện giao dịch chuyển tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của khách hàng.

Trước tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, KienlongBank khuyến cáo khách hàng:

- Tuyệt đối KHÔNG cung cấp bất kỳ thông tin bảo mật nào (mật khẩu, mã OTP, mã PIN, số thẻ, mã CVV/CVC…) cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

- KHÔNG nhấn vào các đường link lạ, đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội.

- KHÔNG tải và cài đặt các ứng dụng lạ theo hướng dẫn của người gọi điện hoặc nhắn tin.

- Luôn kiểm tra, đối chiếu thông tin sản phẩm, lãi suất tại các kênh chính thức của KienlongBank.

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, khách hàng cần ngắt kết nối Internet (Wi-Fi/4G/5G) ngay lập tức, liên hệ Tổng đài KienlongBank 1900 6929 để được hỗ trợ khóa khẩn cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

KienlongBank khuyến nghị khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

