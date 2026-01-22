ACB điều chỉnh lãi suất và biểu phí của loạt thẻ tín dụng

Theo đó, lãi suất trong hạn 35%/năm áp dụng từ ngày 3/2/2026 với các dòng thẻ sau: ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature, ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold (thẻ mở trước ngày 10/10/2025), ACB MasterCard Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold, Lotusmile Pay.

Về phí thường niên, ACB quy định cơ chế hoàn phí trong năm đầu và từ năm thứ hai.

Năm đầu tiên, chủ thẻ chính và thẻ phụ được hoàn phí thường niên nếu tổng chi tiêu trong 30 ngày đầu kể từ ngày mở thẻ đạt mức tối thiểu theo từng loại sản phẩm. Cụ thể, điều kiện chi tiêu tối thiểu 30 ngày để được hoàn phí năm đầu là 2 triệu đồng đối với ACB Visa Signature và 1 triệu đồng đối với các loại thẻ Visa Platinum, Visa Gold và JCB Gold.

Từ năm thứ hai trở đi, chủ thẻ chính sẽ được hoàn phí nếu tổng chi tiêu trong 12 tháng trước đó đạt điều kiện doanh số tương ứng: 150 triệu đồng cho ACB Privilege Visa Signature và ACB Visa Signature, 80 triệu đồng cho ACB Visa Platinum, và 50 triệu đồng cho ACB Visa Gold và ACB JCB Gold.

Về phí chuyển đổi trả góp, ACB áp dụng các mức phí theo kỳ hạn chuyển đổi trả góp đối với giao dịch thanh toán đăng ký trả góp qua ứng dụng ACB ONE hoặc tại chi nhánh:1,50% đối với kỳ hạn 3 tháng, 3,00% với 6 tháng, 4,50% với 9 tháng và 6,00% với 12 tháng.

Đối với giao dịch rút tiền mặt chuyển sang trả góp, phí chuyển đổi là 1% trên số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu và phí quản lý 0,9% mỗi kỳ sao kê tính trên số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu.

Thông báo cũng nêu phí vượt hạn mức chi tiêu theo ngành hàng, thu 1% doanh số giao dịch tại các ngành hàng đặc thù khi vượt 80% hạn mức thẻ, với mức tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 2.000.000 đồng. Đồng thời ACB áp dụng phí vượt hạn mức tín dụng là 0,1%/ngày trên số dư vượt hạn mức, mức tối thiểu 10.000 đồng cho mỗi lần phát sinh.



