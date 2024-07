Bạc Liêu bổ sung báo cáo gửi Cơ quan điều tra Bộ Công an về các dự án cây xanh

Ngày 25/7, thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho hay, tỉnh vừa báo cáo bổ sung gửi Bộ Công an về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn giai đoạn năm 2019 - 2023. Báo cáo bổ sung này gồm toàn bộ các dự án trồng, chăm sóc cây xanh đã triển khai, thay vì chỉ dự án liên quan Công ty TNHH cây xanh Công Minh như báo cáo trước đó.

Cụ thể, theo rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn năm 2019 - 2023, tỉnh Bạc Liêu triển khai 66 công trình, dự án trồng, chăm sóc cây xanh , chỉnh trang đô thị. Tổng giá trị các dự án trên 117 tỷ đồng, từ vốn ngân sách.

Cây xanh trên tuyến đường TP. Bạc Liêu (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu báo cáo Bộ Công an giai đoạn 2019 - 2023, tỉnh có 1 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị do Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh thực hiện.

Cụ thể, năm 2019, Công ty Công Minh trúng gói thầu Dự án trồng cây xanh trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, với tổng giá trị thực hiện hơn 12 tỷ đồng, từ vốn ngân sách.

Tại cuộc họp báo Bộ Công an tổ chức mới đây, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Cục phó Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) đã thông tin về diễn tiến điều tra vụ án liên quan Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh . Theo đó, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến hoạt động tội phạm của Công ty Công Minh vào ngày 8/1/2024, sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 8/5, để điều tra về dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra chưa khởi tố bất kỳ bị can nào.

A09 xác định, Công ty Công Minh đã có hành vi thông đồng với các chủ đầu tư để can thiệp vào các giai đoạn đấu thầu của các dự án từ giai đoạn lập dự án, đến xây dựng tổng mức đầu tư. Kết quả là hơn 50 công ty trong hệ sinh thái của Công ty Công Minh đã tham gia đấu thầu và trúng hơn 600 gói thầu với trị giá lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

A09 đang tiến hành điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xác định thiệt hại nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước. Đồng thời, A09 đã yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ các dự án trồng, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang đô thị trong giai đoạn 2019 - 2023 có liên quan Công ty Công Minh để phục vụ điều tra.