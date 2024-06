Nghệ An báo cáo gì sau yêu cầu rà soát các dự án cây xanh liên quan Cty Công Minh?

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản số 4580/UBND-CN gửi Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an về các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 17 cơ quan, đơn vị đã thực hiện 114 dự án trồng và chăm sóc cây xanh, với tổng mức đầu tư hơn 211,4 tỷ đồng.

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An có 35 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 111 tỷ đồng cho các đơn vị trực thuộc gồm: Ban quản lý di tích; Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ; Khu di tích Kim Liên; Bảo tàng Nghệ An; Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với khối các địa phương, UBND TP. Vinh thực hiện 10 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng; UBND thị xã Thái Hòa thực hiện 5 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 10,4 tỷ đồng; UBND thị xã Cửa Lò thực hiện 4 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng.

UBND huyện Nghĩa Đàn thực hiện 2 dự án sau với tổng mức đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng; UBND huyện Đô Lương thực hiện 4 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng; UBND huyện Nam Đàn thực hiện 1 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng.

UBND huyện Yên Thành thực hiện 5 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng; UBND huyện Nghi Lộc thực hiện 3 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng; UBND huyện Quỳnh Lưu thực hiện 3 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 706 triệu đồng; UBND huyện Quỳ Hợp thực hiện 2 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1.1 tỷ đồng; UBND huyện Tân Kỳ thực hiện 7 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng.

Dự án trồng mới cây xanh trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh (Nghệ An).

Tuy nhiều dự án trồng và chăm sóc cây xanh được thực hiện nhưng trong danh sách các nhà thầu thi công các dự án trồng cây xanh ở Nghệ An từ năm 2019 đến nay vắng tên Công ty TNHH Cây xanh Công Minh .

Trước đó, tháng 2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi tỉnh Nghệ An về việc làm rõ các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại các tỉnh có liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay; quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này, các nhà thầu trúng thầu , thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh, hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án, các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Nghệ An có liên quan đến việc thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay.