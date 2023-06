Bắc Ninh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

Chiều 3/6, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2023 với chủ đề “Sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiêp, thúc đẩy phát triển”. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp FDI đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng chủ trì Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2023.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn thông tin về kết quả phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả khích lệ; Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,39% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người 166,9 triệu đồng, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 30.993 tỷ đồng, đứng thứ 14 cả nước.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng. Số liệu 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng âm, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp có dấu hiệu giảm quy mô sản xuất; Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục giảm do nhu cầu hàng hóa toàn cầu chậm lại,...

Ông Vương Quốc Tuấn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Với phương châm “Lắng nghe - thấu hiểu – đồng hành và cùng khát vọng phát triển”, trong năm qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thường xuyên tổ chức làm việc với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kết luận các định hướng phát triển mạnh mẽ, toàn diện theo hướng bền vững; Kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đồng bộ các giải pháp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, công nhân và người lao động...

Hội nghị được tổ chức thường niên nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, để các cấp chính quyền Tỉnh Bắc Ninh nhìn nhận thực tiễn các vấn đề đang đặt ra, tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng phát triển.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, Cụm công nghiệp đa nghề phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện công ty có khoảng 450 công nhân lao động đang sinh hoạt và làm việc tại trụ sở cạnh lò đốt rác. Tuy nhiên, lò đốt rác xuống cấp nên khói thoát ra chưa được xử lý theo đúng tiêu chuẩn, khu vực lò đốt rác có quá nhiều ruồi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu nêu kiến nghị.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam cho biết: Hiện nay công ty đang có kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay chưa có bản hướng dẫn cụ thể về công trình điện mặt trời mái nhà của cơ quan chức năng. Công ty đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho công trình điện mặt trời mái nhà.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn những đóng góp cộng đồng doanh nghiệp FDI với tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Hiện nay mặc dù tình hình kinh tế, xã hội đang gặp nhiều khó khăn, kinh tế có sự suy giảm nhưng Bắc Ninh vẫn thu hút FDI hơn 800 triệu USD, đứng thứ 5 cả nước, số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất cả nước. Đây là tín hiệu đáng mừng, hy vọng đà phục hồi sẽ diễn ra vào quý III và quý IV năm 2023.

"Với quan điểm Bắc Ninh luôn coi thành công hay thất bại của doanh nghiệp là thành công và thất bại của mình; thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp là thuận lợi, khó khăn của tỉnh, vì vậy, Bắc Ninh cùng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tốt hơn"- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định cá nhân ông và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng gặp gỡ các doanh nghiệp; cùng với đó, tỉnh phát huy hiệu quả phần mềm phản ánh, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các doanh nghiệp sẵn sàng thẳng thắn, chia sẻ, hợp tác, gắn bó Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo; quan tâm đời sống, việc làm của người lao động….