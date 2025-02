Bắc Ninh thu ngân sách cao kỷ lục: Hơn 7.200 tỷ trong 1 tháng

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Khổng Văn Thắng - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thu ngân sách của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 1 đạt hơn 7.200 tỷ đồng . Đây là số thu ngân sách trong tháng 1 cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Bắc Ninh. Chỉ riêng thu ngân sách tháng 1 bằng gần 22% so với năm 2024 đạt tổng thu ngân sách hơn 33.000 tỷ đồng.

“Trong tháng 1, tỉnh Bắc Ninh thu ngân sách cao là từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, vì đây là thời điểm quyết toán thu nhập cá nhân và thuế môn bài. Bắc Ninh có nhiều doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đầu tư sản xuất, có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc với mức thu nhập cao”, ông Thắng chia sẻ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một nguồn thu ngân sách lớn của tỉnh Bắc Ninh.

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong tổng thu ngân sách tháng 1 đạt hơn 7.200 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 218,8% so với tháng trước, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hải quan ước đạt 720 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh từ 8% trở lên, phấn đấu đạt 2 con số. Trong quý I, tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện tinh giản, sắp xếp bộ máy và triển khai các giải pháp thu ngân sách, trong đó nâng số thu từ tiền sử dụng đất, chống thất thu thuế, khai thác các nguồn thu sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng 1, tỉnh Bắc Ninh có 256 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 10.400 tỷ đồng , tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 40 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đứng thứ nhất cả nước. Ngoài ra, toàn tỉnh Bắc Ninh có 209 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI trong tháng 1, số vốn đăng ký đạt gần 1,4 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đăng ký FDI toàn quốc, tăng gấp 6 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.