Bắc Ninh tiến thêm bước quan trọng lên thành phố trực thuộc Trung ương

Theo đề án, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Bắc Ninh hiện nay, với diện tích tự nhiên hơn 4.700 km² và quy mô dân số hơn 3,9 triệu người.

Trong tổng thể phát triển quốc gia, thành phố Bắc Ninh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng được xác định là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Bắc Ninh là một phần của vùng động lực phía Bắc bao gồm thành phố Hà Nội và các địa bàn gắn với các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5... qua thành phố Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo định hướng, Bắc Ninh tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi.

Trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Bắc Ninh nằm trong vùng động lực phía Bắc, được xác định là trung tâm công nghiệp, logistics và đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò thúc đẩy liên kết kinh tế và lan tỏa phát triển trong toàn vùng và cả nước.

Đặc biệt, đô thị sân bay Gia Bình được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của vùng, gắn với hình thành các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ dọc theo các trục giao thông chiến lược.

Theo tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh trở thành thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á, đầu tàu kinh tế động lực quốc gia, hình mẫu về kinh tế xanh và quản trị đô thị bền vững, có văn hóa nổi bật và lan tỏa di sản văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh - cho biết ngày 11/7, toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Kết quả, hơn 99% cử tri đồng thuận, thể hiện sự thống nhất và kỳ vọng rất lớn của người dân đối với chủ trương này.

Theo ông Phương, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, đề án đã bước sang giai đoạn trình Đảng ủy Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh họp cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, cho biết hồ sơ liên quan đến tiêu chí đô thị loại I đã được trình Bộ Xây dựng. Đối với quy hoạch chung đô thị, thời gian tới Hội đồng thẩm định quốc gia sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại Bắc Ninh để phục vụ công tác thẩm định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Phạm Hoàng Sơn - đánh giá việc người dân đồng thuận với tỷ lệ rất cao là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai các bước tiếp theo của đề án.

Theo ông Sơn, kết quả này không chỉ thể hiện sự đồng thuận của nhân dân mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho Bắc Ninh trong giai đoạn tới, tạo nền tảng để địa phương phát huy lợi thế về vị trí địa kinh tế, hạ tầng, công nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định việc xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình HĐND tỉnh.