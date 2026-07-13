Sớm hoàn thành dự án mở rộng Quốc lộ 3 tại xã Sóc Sơn

Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng Quốc lộ 3 (đoạn từ nút giao đường 18 đến ngã 3 đường vào Đền Sóc) với chiều dài 6,7km được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được UBND xã Sóc Sơn khởi công vào tháng 10-2025; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2028.

Dự án mở rộng Quốc lộ 3 đoạn qua xã Sóc Sơn đang được tích cực triển khai. Ảnh: CTV.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án - hạ tầng xã Sóc Sơn Nguyễn Xuân Quý cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương xác định là một trong những nội dung quan trọng nhất, quyết định tiến độ dự án.

Cũng bởi vậy, cấp uỷ, chính quyền địa phương quán triệt cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, tổ dân phố, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tính đến tháng 7-2026, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 27,89/36,75ha thuộc phạm vi dự án (đạt gần 76%), tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai thi công trên thực địa.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 202 6

Xã Sóc Sơn xác định mở rộng Quốc lộ 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thương, mở rộng không gian phát triển cho xã Sóc Sơn.

Với tính chất quan trọng của dự án, Thường trực Đảng uỷ xã Sóc Sơn đặc biệt quan tâm trong công tác lãnh đạo; xác định tinh thần “6 rõ” - “1 xuyên suốt”; giao Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án.

Quốc lộ 3 đoạn qua xã Sóc Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn thường xuyên nắm bắt kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ; tiến độ và khó khăn, vướng mắc để chủ động tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành việc thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ xã Sóc Sơn, hiện nay, Ban Quản lý dự án - hạ tầng xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, từng tháng và rõ từng nội dung công việc để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Theo đó, Ban phấn đấu hoàn thành xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng công trình trên đất trước ngày 3-8-2026; hoàn thành xác nhận nhân khẩu, hộ khẩu, tình trạng đất ở, nhà ở khác và xét tái định cư, tổ chức bắt thăm tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện xong trước ngày 29-8-2026.

Dự kiến, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn sẽ tổ chức công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; và tổ chức đối thoại đối với các trường hợp chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ hoàn thành trước ngày 29-8-2026.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ và các quy định pháp luật, Ban sẽ trình UBND xã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 20-9-2026; tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân, tiếp nhận mặt bằng và hoàn thành phá dỡ công trình trước ngày 30-9-2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn cho biết, sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tập trung cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 3 trong tháng 9-2026; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31-12-2026.