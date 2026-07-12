Thông báo nóng liên quan đến Bảo hiểm Xã hội

ẢNh minh họa

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 7/7/2026, toàn Thành phố còn 9.333 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Nếu không được xử lý kịp thời có nguy cơ bị gián đoạn quyền lợi chi trả hằng tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người có công, người cao tuổi, người yếu thế.

Do đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 về việc tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn đối với người hưởng trên địa bàn Thành phố.

Liên ngành đã thành lập các Tổ xung kích liên ngành để hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ chứng thực chữ ký tại các điểm hỗ trợ (nhà văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư…) và hỗ trợ tại nhà theo đề nghị đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người sức khỏe yếu có khó khăn trong đi lại…

Đáng chú ý, thời gian thực hiện đợt cao điểm diễn ra trong 15 ngày, dự kiến từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 25/7/2026. Thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn Thành phố, tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công, các Điểm Phục vụ hành chính công, BHXH Thành phố, BHXH cơ sở, UBND các xã, phường và các địa điểm hỗ trợ lưu động, hỗ trợ tại nơi cư trú theo nhu cầu thực tế của người hưởng. Sau thời gian cao điểm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tiếp nhận, rà soát, xác minh và hỗ trợ đối với các trường hợp phát sinh theo quy định.

Kế hoạch bao gồm người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người hưởng có văn bản ủy quyền đã hết thời hạn hoặc có nhu cầu xác lập mới, bổ sung hoặc thay đổi người được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

- Người hưởng là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người sức khỏe yếu, người gặp khó khăn trong đi lại hoặc các trường hợp thuộc phạm vi hỗ trợ của Tổ Hành chính công xung kích theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/02/2026 của UBND Thành phố về triển khai Tổ Hành chính công xung kích hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính theo phương châm “Đến trước nhu cầu - Tiên phong phục vụ”.

- Người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc trường hợp hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật, không thực hiện được việc ủy quyền, cần hướng dẫn người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng lập Đơn đề nghị để cơ quan BHXH xem xét giải quyết theo quy định.

- Người hưởng không còn thân nhân chăm sóc, không nơi nương tựa, đang được quản lý, chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung.

- Người hưởng không còn cư trú tại địa phương hoặc không xác minh được tình trạng người hưởng để cơ quan BHXH chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xử lý theo quy định.

- Người hưởng có văn bản ủy quyền còn hiệu lực, đang sinh sống tại nơi cư trú và không có nhu cầu thay đổi người được ủy quyền để tiếp tục thực hiện việc chi trả theo quy định.

Ông Phan Văn Phúc Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần xuyên suốt khi tham mưu xây dựng Kế hoạch là giảm tối đa việc đi lại, thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người hưởng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại.

Theo đó, các Chi nhánh, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số của Trung tâm sẽ bố trí nhân lực, trang thiết bị tổ chức hỗ trợ ngay tại nơi cư trú hoặc tại các điểm hỗ trợ tập trung như nhà văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư, không giới hạn theo địa giới hành chính, để người dân được thực hiện thủ tục tại địa điểm thuận tiện nhất. ﻿