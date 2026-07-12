Khuyến nghị chiến lược từ WB khi Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao

Nhóm Ngân hàng Thế giới mới đây đã chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao nhờ những bứt phá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo phân loại quốc gia thường niên được Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào năm 2025. Mức thu nhập này chính thức vượt ngưỡng 4.636 USD – tiêu chí để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao theo phân loại mới của tổ chức này. Trong đợt đánh giá 218 quốc gia năm nay, Việt Nam là một trong sáu nền kinh tế trên thế giới được Nhóm Ngân hàng Thế giới nâng lên nhóm thu nhập cao hơn. Đây là một cột mốc đáng chú ý sau 17 năm Việt Nam thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp (kể từ năm 2009). Bà Sherman cho rằng điều này phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam qua nhiều thập kỷ cải cách bền bỉ, tăng trưởng kinh tế vững chắc và mức sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Phân tích sâu hơn về những yếu tố giúp Việt Nam đạt được thành quả trên, đại diện WB chỉ ra rằng trong những năm qua, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Động lực cốt lõi cho đà tăng trưởng này đến từ dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh và khu vực dịch vụ trong nước ngày càng phát triển. Theo đánh giá của WB, mức tăng trưởng GNI trung bình 10% mỗi năm của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 là một trong những chuỗi tăng trưởng bền vững mạnh mẽ nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, trong hai năm 2024-2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế lần lượt đạt 7% và 8%.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện này, bà Sherman cho rằng việc thăng hạng nói trên có thể góp phần củng cố thêm niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của đất nước như một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng ý nghĩa của việc được nâng hạng không chỉ dừng lại ở bản thân danh mục phân loại. Bà nhấn mạnh khi một quốc gia phát triển lên tầm cao hơn, bản chất của các thách thức tăng trưởng cũng sẽ thay đổi theo. Những động lực đưa Việt Nam đến ngưỡng thu nhập trung bình cao hiện tại vẫn còn nguyên giá trị, song chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Theo ngưỡng phân loại năm nay, thu nhập bình quân đầu người theo GNI của Việt Nam sẽ cần phải tăng gần gấp ba lần nữa mới có thể chạm tới mức thu nhập cao. Theo bà Sherman, điều này lý giải vì sao kể từ năm 1990, chỉ có 27 nền kinh tế chuyển thành công từ nhóm thu nhập trung bình lên thu nhập cao, và hơn 1/3 trong số đó được hưởng lợi từ những điều kiện đặc thù như gia nhập Liên minh châu Âu hoặc sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

Có thể thấy rằng "bẫy thu nhập trung bình" là một thách thức vô cùng lớn. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia phải mất hàng chục năm mới có thể vươn lên nhóm thu nhập cao, trong khi nhiều nước đã và đang bị mắc kẹt rất lâu trong nhóm thu nhập trung bình. Để tìm lời giải cho bài toán này tại Việt Nam, bà Sherman nhấn mạnh chương tiếp theo của hành trình phát triển sẽ không chỉ được định hình bởi tốc độ tăng trưởng, mà còn bởi chất lượng của sự tăng trưởng đó. Theo bà, để duy trì đà tăng trưởng trong tương lai, đất nước sẽ ngày càng phụ thuộc vào năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp nội địa và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong toàn bộ nền kinh tế.

Cụ thể hóa định hướng chiến lược này, bà Mariam J. Sherman đã đưa ra các khuyến nghị quan trọng cho Việt Nam. Đầu tiên, Việt Nam cần phải giải quyết bài toán khoảng cách ngày càng lớn giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa. Theo đại diện WB, dù đầu tư nước ngoài là động lực quan trọng cho thành công của Việt Nam trong thời gian qua, nhưng giai đoạn phát triển tiếp theo đòi hỏi phải củng cố mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để họ có đủ năng lực đổi mới, phát triển, tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời đa dạng hóa các động lực tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế đang ngày càng nhiều biến động.

Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Một đòn bẩy tăng trưởng then chốt khác được bà Sherman phân tích là đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Kế hoạch vốn đầu tư công của Việt Nam giai đoạn 2026–2030 tăng gần gấp ba lần so với giai đoạn 5 năm trước. Song, bà Sherman khuyến nghị đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang mục tiêu tạo ra tác động thực sự. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao chất lượng lựa chọn dự án, tăng cường năng lực chuẩn bị đầu tư, cải thiện hiệu quả công tác đấu thầu và xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn tư nhân.