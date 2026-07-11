Chủ tịch Đèo Cả: Dù nhận được nhiều gợi ý làm bất động sản, cơ khí…, nhưng Tập đoàn kiên quyết không làm gì khác ngoài hạ tầng

Kiên định trong "vòng tròn năng lực" đã được xây dựng trong suốt 40 năm



Vào ngày 19/7/2025, tại đêm Gala kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Đèo Cả với chủ đề "Hành trình vượt khó", ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã có chia sẻ thẳng thắn về chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

"Chúng tôi nhận được nhiều lời gợi ý về việc làm bất động sản, cơ khí, phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ. Nhưng Đèo Cả kiên quyết theo chiến lược tăng tăng trưởng tập trung của mình, chỉ đi trong vòng tròn năng lực và không làm gì khác ngoài hạ tầng", ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Chủ tịch Đèo Cả cho biết, Tập đoàn sẽ đăng ký làm đường sắt cao tốc, metro, các công trình ngầm, nhưng chắc chắn sẽ không đi xa khỏi lĩnh vực và năng lực cốt lõi đã làm và gây dựng thành công trong suốt thời gian qua.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại Gala kỷ niệm 40 năm được tổ chức vào ngày 19/7/2025 (Ảnh: Đèo Cả)

Nhìn lại chặng đường đã qua với phương châm "nghĩ khác biệt, tạo cách biệt", Đèo Cả đã tích lũy nguồn lực để chinh phục hàng loạt công trình khó khăn bậc nhất đất nước. Bắt đầu từ hầm Đèo Cả, doanh nghiệp tiếp tục nối dài dấu ấn tại hầm Cù Mông, hầm Hải Vân, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, và sau đó là những mạch máu giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng.

Đặc biệt, theo ông Hồ Minh Hoàng, dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã tạo nên kỷ lục về tiến độ. Trước đây, những công trình quy mô tương tự phải mất gần 5 năm mới có thể hoàn thành, nhưng Đèo Cả đã đưa dự án về đích chỉ trong vòng 18 tháng. Theo Chủ tịch Tập đoàn, kỳ tích này có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là tinh thần làm việc ngày đêm của đội ngũ kỹ sư.

Thành công từ Bắc Giang - Lạng Sơn đã tạo cơ sở vững chắc để Tập đoàn tiếp tục kết nối lên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đây không chỉ là những dự án hạ tầng đơn thuần, mà còn góp phần xóa tai nạn, xóa điểm nghẽn và nối kết giấc mơ của người đồng bào ở Cao Bằng.

Khát vọng vượt khó để đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Theo ông Hồ Minh Hoàng, không dừng lại ở việc thi công, Đèo Cả đã chứng thực năng lực thông qua những bước đi đột phá về cả công nghệ lẫn tư duy tài chính. Sau khi tiếp nhận công nghệ của Áo, tập đoàn đã cải tiến và sáng tạo ra phương pháp đào hầm riêng mang tên "hệ Đèo Cả".

Bên cạnh đó, để giải "bài toán khó" về vốn cho các dự án tại các địa bàn có địa hình phức tạp như Đồng Đăng - Trà Lĩnh hay Hữu Nghị - Chi Lăng, Đèo Cả đã nghiên cứu và áp dụng thành công các mô hình tài chính PPP, PPP++, mở ra giải pháp về tài chính cho nhiều dự án tưởng chừng như bất khả thi trên mọi miền tổ quốc.

"Trên con đường phía trước, tập thể Người Đèo Cả sẽ tiếp tục mang trong mình khát vọng vượt khó, tinh thần kiên định và tấm lòng tri ân để tiến bước, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" – ông Hồ Minh Hoàng bày tỏ kỳ vọng tại đêm Gala.

Được biết, trong năm 2026, Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục triển khai các dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, Tuyên Quang - Hà Giang...

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt và công trình ngầm quy mô lớn, Đèo Cả đã ký kết thoả thuận với các trường đại học trên cả nước để phối hợp đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực hạ tầng giao thông.