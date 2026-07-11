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Tất cả tài xế trên toàn quốc chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tất cả tài xế trên toàn quốc chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an

Bộ Công an đang đề xuất truyền dữ liệu giám sát hình ảnh lái xe theo thời gian thực.

Bộ Công an trong tháng 6 đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và đầu tư Hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là yêu cầu toàn bộ thông tin, hình ảnh thu được từ các thiết bị giám sát hành trình cũng như camera khoang hành khách và tài xế phải được truyền trực tiếp về máy chủ dịch vụ, đồng thời đồng bộ thẳng tới máy chủ của Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực.

Đối với dữ liệu dạng hình ảnh, hệ thống sẽ tập trung truyền tải các khoảnh khắc ghi lại hành vi vi phạm pháp luật hoặc các tình huống có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Nhận diện sớm các hành vi nguy hiểm để ngừa tai nạn

Cơ quan soạn thảo cho biết, mô hình giám sát này đã được nhiều quốc gia sở hữu hạ tầng giao thông hiện đại áp dụng từ lâu. Hệ thống này giúp tự động nhận diện và đưa ra cảnh báo sớm đối với các lỗi hành vi nguy hại của tài xế như: ngủ gật, hút thuốc lá khi lái xe, nghe điện thoại, không thắt dây an toàn, bỏ cả hai tay khỏi vô lăng, chạy quá tốc độ hoặc vận hành xe quá số giờ quy định.

Tại Việt Nam, dù vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, song một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn lơ là, chưa chủ động trong công tác quản lý tài xế và phương tiện thông qua các công cụ giám sát, cảnh báo an toàn.

Đánh giá về hạ tầng công nghệ hiện tại, Bộ Công an nhận định các thiết bị đang lưu hành chưa có tính năng tự động phát hiện các biểu hiện mất tập trung hay ngủ gật để cảnh báo ngay lập tức cho tài xế. Mặt khác, cơ chế chụp ảnh định kỳ và truyền dữ liệu theo chu kỳ từ vài chục giây đến vài phút như hiện nay là quá chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Xe kinh doanh vận tải chiếm hơn 40% số ca tử vong do tai nạn

Sự cần thiết của việc siết chặt giám sát bằng công nghệ thời gian thực càng được khẳng định qua các số liệu thống kê đáng báo động. Trong năm 2025, mạng lưới đường bộ cả nước đã ghi nhận 18.447 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 10.379 người và khiến 12.282 người khác bị thương. Đáng chú ý, các vụ tai nạn có sự liên quan của phương tiện thuộc diện kinh doanh vận tải chiếm tới 37,1% tổng số vụ và cấu thành đến 40,27% số ca tử vong.

Qua phân tích, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng đều bắt nguồn trực tiếp từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Các nguyên nhân hàng đầu bao gồm:

Việc áp dụng giải pháp truyền dữ liệu trực tuyến liên tục được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật của tài xế, giúp cơ quan chức năng can thiệp kịp thời để phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
bộ công an

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