Toàn cảnh dự án cải tạo sông Kim Ngưu chống ngập cho Hà Nội sau 6 tháng thi công

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Theo Công Minh/VTC News |
11-07-2026 - 14:27 PM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Khởi công cuối năm 2025, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch tại xã Đại Thanh cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các hạng mục nạo vét, thanh thải.
Video: Toàn cảnh dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu sau hơn 6 tháng thi công.
Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch, thuộc địa bàn xã Đại Thanh (TP Hà Nội), được khởi công vào cuối tháng 12/2025 với tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) làm chủ đầu tư.
Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, nằm trong nhóm giải pháp cấp bách để nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực nội đô.
Trọng tâm của dự án là xử lý các điểm nghẽn trên tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, góp phần cải thiện khả năng dẫn dòng và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Theo kế hoạch, dự án được chia thành hai đoạn cải tạo. Đoạn thứ nhất dài khoảng 4km, kéo dài từ khu vực đập Quang đến Quốc lộ 1A.
Đoạn còn lại dài khoảng 1,8km, nối từ Quốc lộ 1A đến trạm bơm Yên Sở.
Đây là tuyến tiêu thoát nước quan trọng của Hà Nội, tiếp nhận nước từ nhiều khu vực trước khi đưa về trạm bơm để xả ra ngoài.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp), đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Nhà thầu đang tập trung triển khai những công việc cuối cùng, gồm nạo vét lòng sông và thanh thải vật cản, để hoàn thiện công trình trước khi đưa vào khai thác.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, công trường vẫn đang được thi công khẩn trương.
Nhiều máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động để hoàn thiện hệ thống kè bê tông tại đoạn gần trạm bơm Yên Sở, trong khi công tác nạo vét lòng sông cũng được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ.
Nhà thầu đang tập trung thực hiện những phần việc cuối cùng như nạo vét lòng sông, thanh thải vật cản và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.
Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, góp phần giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa năm 2026. Người dân sinh sống dọc tuyến sông bày tỏ mong muốn công trình không chỉ phát huy hiệu quả chống ngập mà còn tạo diện mạo sạch đẹp, khang trang hơn cho cảnh quan hai bên bờ sông.
Theo Công Minh/VTC News
VTC News
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