Toàn cảnh dự án cải tạo sông Kim Ngưu chống ngập cho Hà Nội sau 6 tháng thi công

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, góp phần giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa năm 2026. Người dân sinh sống dọc tuyến sông bày tỏ mong muốn công trình không chỉ phát huy hiệu quả chống ngập mà còn tạo diện mạo sạch đẹp, khang trang hơn cho cảnh quan hai bên bờ sông.