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Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 01/5/2025, bà Trần Hạnh Vũ (Ninh Bình) nghỉ việc tại công ty A. Tháng 6/2025, bà thử việc tại công ty B, công ty B yêu cầu bà cung cấp quyết định nghỉ việc tại công ty A để hoàn tất hồ sơ ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Bà Vũ đã liên hệ công ty A để cung cấp quyết định nghỉ việc. Đến tháng 9/2025, bà vẫn chưa được công ty mới ký hợp đồng lao động chính thức mặc dù vẫn làm việc tại công ty B. Đến hết tháng 9/2025, bà nghỉ việc. Thời gian làm việc tại công ty B bà không được đóng BHXH.

Bà Vũ hỏi, thời gian bà làm việc tại công ty B có đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Thời gian thử việc tại công ty B không được ký hợp đồng lao động chính thức dù vẫn còn làm sau khi kết thúc thời gian nghỉ việc thì có được xem là có việc làm không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết".

Đối chiếu với các quy định nêu trên, bà đã có thời gian làm việc từ tháng 6/2025 đến tháng 9/2025 tại công ty B, vì vậy được coi là có việc làm. Do đó, không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo PV

Báo Chính phủ

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