Lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng thu nhập bình quân tháng của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập: Địa phương nào đang dẫn đầu?

Theo số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2025 mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, đời sống của người dân Việt Nam tiếp tục được cải thiện và nâng cao với thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt hơn 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ có thu nhập cao nhất và nhóm hộ thu nhập thấp nhất cho thấy vẫn còn tồn tại bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Được biết, cơ cấu thu nhập tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi thu từ tiền công, tiền lương chiếm 57,4% tổng thu nhập, tăng 1,7 điểm phần trăm so với năm 2024 (55,7%), phản ánh vai trò chủ đạo và ngày càng ổn định của thu nhập từ lao động làm công. Thu từ hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm, cho thấy khu vực này vẫn là nguồn thu nhập cơ bản của nhiều hộ dân.

Trong khi đó, thu từ hoạt động phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,3% (giảm 1,5 điểm phần trăm) và các thu khác chiếm 10,6% (giảm 0,4 điểm phần trăm), phản ánh những khó khăn nhất định của khu vực kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình.

Thu nhập bình quân đầu người một tháng tại khu vực thành thị đạt gần 7,4 triệu đồng, tăng 6,7% so với năm 2024 và cao gấp 1,42 lần khu vực nông thôn (gần 5,2 triệu đồng, tăng 14,5%). Khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa hai khu vực này có xu hướng thu hẹp dần so với năm 2024 (1,5 lần).

Theo vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất, đạt gần 7,5 triệu đồng, trong khi Trung du và miền núi phía Bắc thấp nhất, chỉ đạt gần 4,2 triệu đồng.

Xét theo địa phương, số liệu của Cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành có sự chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương. Trong đó, Hà Nội là thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,37 triệu đồng/tháng.

Nếu phân loại theo thu nhập, nhóm hộ giàu nhất tại Hà Nội (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân năm 2025 đạt 16 triệu đồng/người/tháng, gấp 4,6 lần nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1) với mức thu nhập đạt 3,5 triệu đồng.

Xếp vị trí thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với ghi nhận đạt 8,06 triệu đồng/tháng. Ba vị trí còn lại trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu lần lượt thuộc về Đồng Nai (7,17 triệu đồng/tháng), Hải Phòng (7,14 triệu đồng/tháng) và Quảng Ninh (6,91 triệu đồng/tháng). Tất cả 5 địa phương có chỉ số thu nhập cao nhất này đều là các tỉnh, thành phố thuộc hai vùng kinh tế trọng điểm lớn của cả nước là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.











