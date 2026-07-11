Dịp Quốc khánh 2/9, nhóm người này được nhận quà 3-10 triệu đồng theo Nghị quyết mới: Điều kiện là gì?

Câu 1: Địa phương nào ban hành chính sách tặng quà lên tới 10 triệu đồng dịp Quốc khánh 2/9?

A. Thành phố Đà Nẵng.

B. Thành phố Hà Nội. ✓

C. Tỉnh Đồng Nai.

D. Tỉnh Quảng Ninh.

Giải thích: Quyết định nhân văn này được cụ thể hóa thông qua Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 2/6/2026. Văn bản pháp lý này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết mới quy định rõ mức chi hỗ trợ kinh phí hoạt động thường niên và các định mức quà tặng của Thành phố gửi tới các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu vào các dịp đại lễ lớn trong năm, bao gồm ngày Quốc khánh 2/9.

Đáp án đúng là: B. Thành phố Hà Nội.

Câu 2: Nhóm đối tượng nào được đề xuất mức quà tặng bằng tiền mặt cao nhất là 10 triệu đồng?

A. Anh hùng Lực lượng vũ trang.

B. Lão thành cách mạng. ✓

C. Thương binh nặng hạng đặc biệt.

D. Thân nhân liệt sĩ tiêu biểu.

Giải thích: Theo quy định chi tiết tại Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, mức quà tặng trực tiếp bằng tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng/người được áp dụng riêng cho hai nhóm đối tượng cụ thể.

Đó là những người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (thường gọi là Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (thường gọi là Tiền khởi nghĩa).

Đáp án đúng là: B. Lão thành cách mạng.

Nghị quyết 16 quy định mức quà tặng từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Người hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày được nhận mức quà tặng dịp này là bao nhiêu?

A. 3.000.000 đồng. ✓

B. 5.000.000 đồng.

C. 10.000.000 đồng.

D. 12.000.000 đồng.

Giải thích: Bên cạnh mức quà tặng cao nhất, Nghị quyết còn quy định chi tiết định mức quà tặng trị giá 3.000.000 đồng/người bằng tiền mặt cho nhiều nhóm đối tượng chính sách khác nhau.

Định mức này áp dụng cho người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng hoặc thân nhân đại diện của họ được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hay Bằng "Có công với nước" theo ghi nhận từ nguồn tin của Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: A. 3.000.000 đồng.

Câu 4: Một cá nhân thuộc nhiều diện người có công khác nhau sẽ được nhận quà theo nguyên tắc nào?

A. Chỉ nhận một suất cao nhất. ✓

B. Nhận cộng dồn tất cả các suất.

C. Nhận hai suất quà có giá trị lớn.

D. Nhận theo mức trung bình cộng.

Giải thích: Chính sách an sinh xã hội luôn đảm bảo tính công bằng và cân đối ngân sách nhà nước. Nghị quyết quy định rõ ràng nguyên tắc chi trả quà tặng để tránh việc trùng lặp quyền lợi thụ hưởng.

Cụ thể, trường hợp một cá nhân thuộc nhiều diện đối tượng người có công khác nhau trong danh sách tặng quà của Thành phố, thì cá nhân đó chỉ được nhận một suất quà tặng duy nhất nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Đáp án đúng là: A. Chỉ nhận một suất cao nhất.

Câu 5: Đối với các cơ sở cách mạng tiêu biểu được đoàn lãnh đạo Thành phố đến thăm, mức quà tặng là bao nhiêu?

A. 10.000.000 đồng/đơn vị.

B. 12.000.000 đồng/đơn vị.

C. 25.000.000 đồng/đơn vị.

D. 27.000.000 đồng/đơn vị. ✓

Giải thích: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng quy định cụ thể mức chi đối với các tập thể có đóng góp lớn trong lịch sử kháng chiến dân tộc.

Theo đó, mức quà tặng trị giá 27.000.000 đồng/đơn vị được áp dụng cho các cơ sở cách mạng do đoàn lãnh đạo Thành phố trực tiếp đi thăm và tặng quà. Cơ cấu suất quà bao gồm túi quà hiện vật trị giá 2.000.000 đồng và tiền mặt trị giá 25.000.000 đồng.

Đáp án đúng là: D. 27.000.000 đồng/đơn vị.