Ninh Bình cần tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Ninh Bình phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tăng từ 11% trở lên

Trình bày tóm tắt tình hình phát triển KTXH của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 163.680 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây là mức tăng trưởng cao, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11%-12% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Công nghiệp tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò dẫn dắt với nhiều sản phẩm chủ lực tăng khá.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 34.636,1 tỷ đồng, đạt 43,15% dự toán. Đến ngày 30/6/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.650,39 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nêu rõ, tỉnh phấn đấu GRDP năm 2026 tăng từ 11% trở lên; phát huy vai trò dẫn dắt của công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, đầu tư công, đầu tư tư nhân và tiêu dùng nội địa. Phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ, kinh tế biển và các cực tăng trưởng mới. Phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng thương hiệu Ninh Bình là trung tâm du lịch di sản - sinh thái-văn hóa - tôn giáo có tầm vóc quốc tế.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân phát biểu - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Góp ý cho tỉnh, các bộ, ngành đánh giá Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá tăng trưởng, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các hạn chế về hạ tầng, năng lượng, nguồn lực; phát huy các động lực công nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo đại diện Bộ Công Thương, công nghiệp chế biến, chế tạo và du lịch tiếp tục là những động lực tăng trưởng chủ yếu. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Bộ đề nghị tỉnh duy trì ổn định sản xuất công nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch để kích cầu tiêu dùng, theo dõi sát diễn biến các thị trường xuất khẩu, đẩy nhanh phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết 6 tháng đầu năm, tăng trưởng điện thương phẩm của tỉnh đạt 14,7%, cao hơn mức bình quân của miền Bắc và cả nước. Trước nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng mạnh, EVN đang triển khai 16 dự án truyền tải điện để tăng cường năng lực cấp điện cho địa phương, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đối với dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, EVN sẽ triển khai các bước tiếp theo theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Chính phủ.

Đại diện Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng tăng cường kết nối với các tuyến giao thông chiến lược, cảng biển và cảng hàng không; chủ động bố trí nguồn lực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Trần Thị Minh Châu phát biểu - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Các ý kiến đề nghị tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế về công nghiệp, kinh tế biển, du lịch, di sản và dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả thu ngân sách. Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, môi trường, xử lý các dự án tồn đọng, phát triển kinh tế tư nhân và chủ động phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vừa triển khai các mục tiêu phát triển, tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,41%, đứng thứ hai cả nước, thể hiện quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng đánh giá công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có sự bứt phá mạnh mẽ, trong khi nông nghiệp duy trì đà phát triển ổn định. Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tỉnh đã huy động tốt các nguồn lực xã hội, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và phát triển.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Ninh Bình, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đưa địa phương vào nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Phó Thủ tướng đánh giá kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hạ tầng của tỉnh vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, đồng thời khẳng định đây là nền tảng để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần tập trung khắc phục để duy trì đà tăng trưởng và thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trước hết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cần được cải thiện mạnh mẽ hơn. Cơ cấu kinh tế tuy đã chuyển dịch tích cực nhưng chưa thực sự đồng đều, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, gắn với quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng.

Một thách thức lớn khác là chất lượng và nguồn cung nhân lực. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt tại khu vực Nam Định và Ninh Bình trước đây, đang là mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút các dự án công nghệ cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết một số nhà đầu tư cũng bày tỏ quan ngại về điều kiện địa chất tại một số khu vực, làm gia tăng chi phí đầu tư đối với các dự án công nghệ cao; trong khi khu vực có nền địa chất thuận lợi hơn lại hạn chế về kết nối giao thông và hạ tầng xã hội.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng sau khi hợp nhất, Ninh Bình hình thành ba trung tâm đô thị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng kết nối. Mặc dù nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, hệ thống giao thông nội tỉnh vẫn còn là hạn chế cần được ưu tiên đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng, việc nhận diện đúng các hạn chế, thách thức sẽ giúp tỉnh xây dựng các giải pháp phù hợp, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, phát huy vị trí địa lý, quy mô dân số, hệ thống hạ tầng giao thông và cơ cấu kinh tế đa dạng để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát triển hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị văn hóa, di sản. Trong đó, cần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, y tế, giáo dục và các ngành dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái phát triển cân bằng, tạo sự cộng hưởng giữa các ngành, lĩnh vực và các vùng trong tỉnh. Đồng thời, quy hoạch phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị phải bảo đảm tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo, cạnh tranh nội vùng, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để đạt được kết quả cao nhất. Giao nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ"; lấy kết quả sản phẩm làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao.

Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng doanh nghiệp, từng dự án. Phải tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn để sớm đưa vào khai thác, sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược.

Đối với các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Song song với đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp chuyên ngành và hạ tầng năng lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi ở cấp cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển nhà ở cho thuê phục vụ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng bộ máy hành chính đoàn kết, liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.



