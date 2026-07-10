TP cảng là nơi bàn bạc về lĩnh vực đóng góp 10% GDP của VN, thu hút “đại bàng” từ Mỹ, TQ, Nhật… đầu tư

Lĩnh vực này là khu công nghiệp.

Khu công nghiệp hiện nay nổi lên như một trong những trụ cột kinh tế của Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Thống kê, hiện nay có hơn 400 KCN và 1.000 cụm công nghiệp, đóng góp hơn 10% GDP, đồng thời tạo việc làm cho hàng triệu lao động và hút FDI mạnh mẽ. Với 80.000 ha dư địa trong tổng 180.000 ha đất công nghiệp, Việt Nam đang sở hữu tiềm năng để phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất thông minh, bền vững.

Hôm nay (10/7), tại Hải Phòng, Hội thảo và Triển lãm quốc tế thường niên về khu công nghiệp " Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Park Summit 2026" chính thức diễn ra, với chủ đề “Phát triển khu công nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia”. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ chuyên môn của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, chủ trì tổ chức bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam và CTCP IEC Consulting.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với chỉ số IIP (chỉ số sản xuất công nghiệp) tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực then chốt của nền kinh tế. Nhưng sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương, yêu cầu bảo đảm năng lượng, phát triển hạ tầng, thu hút FDI chất lượng cao và chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh – bền vững đang đặt ra những thách thức mới cho hệ thống khu công nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh này, Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Park Summit 2026 ra đời như một diễn đàn cấp thiết nhằm kết nối cơ quan quản lý, địa phương, nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị ung cấp giải pháp.

Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam 2026 thu hút đông đảo các chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho rằng thế giới đang chứng kiến những biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và công nghệ. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, đồng thời xu hướng chuyển dịch đầu tư, phát triển xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tuần hoàn đang định hình mô hình phát triển mới. Theo ông, đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức lớn.

Phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam cần phải thay đổi﻿

TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh: “Muốn công nghiệp phát triển nhanh thì trước hết phải có hệ thống khu công nghiệp hiện đại. Muốn thu hút được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới thì phải có không gian phát triển tương xứng. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì khu công nghiệp không thể chỉ dừng lại ở việc cho thuê đất, mà phải trở thành một hệ sinh thái sản xuất, đổi mới sáng tạo và dịch vụ có chất lượng cao”.

Ngoài ra, TS Nguyễn Văn Khôi chỉ ra rằng hiện nay nhiều khu công nghiệp vẫn phát triển theo mô hình truyền thống, hạ tầng logistics chưa đồng bộ, liên kết với đô thị còn hạn chế; cũng như nhà ở công nhân, chuyên gia và các thiết chế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vẫn còn chậm và chất lượng dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư chưa đồng đều. Các vấn đề về quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, giá đất, thủ tục đầu tư vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Trước thực tế trên, theo TS Nguyễn Văn Khôi, trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ mô hình “khu công nghiệp cung cấp mặt bằng sản xuất” sang mô hình “hệ sinh thái công nghiệp hiện đại”. Một khu công nghiệp thành công không chỉ có nhà máy; mà phải có trung tâm logistics; có hạ tầng số, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; nhà ở cho công nhân và chuyên gia; các dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại và văn hóa; môi trường sống xanh, an toàn và bền vững”.

Hơn nữa, khu công nghiệp thế hệ mới cung cần được quản trị bằng dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, dữ liệu lớn và các nền tảng điều hành thông minh để nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh.

Khu công nghiệp trở thành hạt nhân thu hút đầu tư trong và ngoài nước﻿

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Cũng tại diễn đàn, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, chia sẻ: “Để hiện thực hóa phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, công nghiệp phải tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, nhưng theo phương thức phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điều đó đòi hỏi hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế phải được tái định vị cả về chức năng, mô hình phát triển và chất lượng thu hút đầu tư”.

Theo TS Nguyễn Đức Hiển, hơn ba thập kỷ qua, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trở thành hạt nhân thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, mở rộng xuất khẩu, tạo việc làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển đã thay đổi căn bản. Cụ thể, những lợi thế cạnh tranh truyền thống dựa vào đất đai, lao động chi phí thấp và ưu đãi đầu tư không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chất lượng thể chế đang trở thành những nhân tố cốt lõi quyết định sức cạnh tranh và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới.

“Khu công nghiệp Việt Nam không thể chỉ là nơi tập trung sản xuất hay cung cấp hạ tầng, mà phải trở thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại; là không gian hội tụ của đổi mới sáng tạo, công nghệ số dựa trên trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; là nền tảng hình thành các cụm liên kết ngành đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế, qua đó đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia thế hệ mới trong giai đoạn tới”, TS Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, tại diễn đàn, theo ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, khu công nghiệp, khu kinh tế từ lâu đã trở thành trụ cột quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất.

TS Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu tại diễn đàn.

Thực tế có khoảng 70 - 80% vốn FDI đăng ký mới của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tập trung vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Đáng chú ý là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phần lớn hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế hiện đóng góp khoảng 20% GDP, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Riêng các khu công nghiệp, khu kinh tế tạo việc làm trực tiếp cho gần 3,83 triệu lao động. Đây là minh chứng cho vai trò động lực của khu công nghiệp đối với tăng trưởng công nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phân tích, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến ưu tiên của dòng vốn công nghệ cao. Trong đó, lĩnh vực bán dẫn đã thu hút lũy kế trên 14 tỷ USD với hơn 240 dự án, song song là làn sóng đầu tư mới vào trung tâm dữ liệu, AI và năng lượng tái tạo.

Mặt khác, thực tế là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu tiếp tục coi khu công nghiệp Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cho rằng, trong giai đoạn từ 2026 - 2030, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, hệ thống khu công nghiệp cần tiếp tục đổi mới theo hướng đồng bộ về quy hoạch và hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng lực đón các dự án công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... thảo luận bên lề triển lãm.

Trong khuôn khổ diễn đàn, còn có nhiều báo trọng tâm từ các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế, khi tập trung vào những vấn đề như phát triển khu công nghiệp phục vụ kỷ nguyên tăng trưởng mới; khu năng lượng và năng lượng tái tạo; quy hoạch khu công nghiệp sau sáp nhập địa giới hành chính; xây dựng nền tảng dữ liệu không gian quốc gia cho phát triển khu công nghiệp thông minh; phát triển khu công nghiệp theo tiêu chí quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, tối ưu điện năng tiêu thụ bằng hệ thống EMS…