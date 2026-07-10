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Hạn chót hộ kinh doanh phải khai thông tin thuế quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Thuế TP.Hà Nội, ngày 31/7 này sẽ là thời hạn cuối cùng để nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về khai thuế.

31/7 là hạn chót hoàn thành khai thông tin thuế quan trọng - Ảnh minh họa

31/7 là hạn chót hoàn thành khai thông tin thuế quan trọng - Ảnh minh họa

Theo Thuế TP.Hà Nội, ngày 31/7 này sẽ là thời hạn cuối cùng để nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về khai thuế, thông báo thông tin theo quy định.

Cụ thể, với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, có doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỷ đồng trở xuống: phải thông báo, kê khai doanh thu thực tế phát sinh. Với hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, phải thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế. Đối với hộ kinh doanh cho thuê bất động sản lựa chọn hình thức khai thuế trực tiếp hoặc khai thuế 2 lần/năm, thời hạn này cũng là mốc phải thực hiện khai thuế lần đầu.

Với thuế giá trị gia tăng, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2025 nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỉ đồng: nộp hồ sơ khai thuế quý 2, sử dụng tờ khai thuế Mẫu số 01/GTGT (phương pháp khấu trừ); Mẫu số 04/GTGT (phương pháp trực tiếp). Cả hai mẫu này đều ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Với thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công): nộp hồ sơ khai thuế quý 2, sử dụng tờ khai thuế Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Thuế TP. Hà Nội lưu ý, người nộp thuế cần chủ động rà soát thông tin, xác định đúng trường hợp thuộc diện phải thông báo, kê khai, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định chậm nhất ngày 31/7. Việc kê khai điện tử có thể thực hiện qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công ngành thuế. Thực hiện sớm sẽ giúp người nộp thuế có thời gian rà soát thông tin, tránh sai sót; kịp thời bổ sung, điều chỉnh nếu hồ sơ chưa đầy đủ; tránh tình trạng hệ thống quá tải vào những ngày cuối; không bị chậm nộp do những sự cố phát sinh ngoài ý muốn (mất mạng, lỗi thiết bị, quên thời hạn...).


Theo Kiên Dương

VTV

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