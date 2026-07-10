Chuyện lần đầu tiên xảy ra ở Sun PhuQuoc Airways

Một dịch vụ khá lạ đang được Sun PhuQuoc Airways triển khai tại Phú Quốc: hành khách có thể làm thủ tục chuyến bay ngay tại khách sạn, thay vì phải kéo vali ra sân bay từ sớm để xếp hàng tại quầy check-in.

Theo thông tin từ Sun Group, hành khách Sun PhuQuoc Airways tại Phú Quốc giờ đây có thể check-in, nhận thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý ngay tại một số khách sạn trong hệ sinh thái Sun Group. Hành lý sau đó được tiếp nhận tại khách sạn và chuyển thẳng đến sân bay để thực hiện các bước soi chiếu an ninh theo quy định.

Điều này đồng nghĩa, với một số chuyến bay rời Phú Quốc, du khách không nhất thiết phải hoàn tất mọi thủ tục tại nhà ga như cách quen thuộc lâu nay. Họ có thể gửi hành lý trước tại khách sạn, nhận thẻ lên máy bay, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi hoặc tranh thủ tận hưởng thêm những giờ cuối cùng trên đảo trước khi ra sân bay.

Hành khách làm thủ tục bay tại khách sạn như thế nào?

Theo Sun Group, dịch vụ này đang được áp dụng tại hệ thống khách sạn của Sun Group ở thị trấn Hoàng Hôn, gồm La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort. Ngoài ra, du khách bay cùng Sun PhuQuoc Airways lưu trú tại các khách sạn khác trong khu vực Sunset Town và Bãi Kem cũng có thể sử dụng dịch vụ tại các điểm nêu trên.

Hiện dịch vụ có 2 khung giờ làm thủ tục. Khung 7h00 - 8h30 dành cho các chuyến bay khởi hành từ 10h30 - 16h00. Khung 11h00 - 13h30 dành cho các chuyến bay khởi hành từ 16h00 đến hết chuyến trong ngày. Sau khi hoàn tất thủ tục tại khách sạn, hành khách chỉ cần di chuyển ra sân bay trước giờ lên máy bay, thay vì dành nhiều thời gian chờ làm thủ tục tại nhà ga.

Để sử dụng dịch vụ, hành khách nên chuẩn bị sẵn mã đặt chỗ hoặc thông tin vé máy bay, giấy tờ tùy thân hợp lệ và hành lý ký gửi đã đóng gói đúng quy định. Tại quầy hỗ trợ ở khách sạn, nhân viên sẽ kiểm tra thông tin chuyến bay, tiếp nhận hành lý, hỗ trợ làm thủ tục và cấp thẻ lên máy bay cho khách.

Nói cách khác, đây là phiên bản “đưa quầy check-in ra khỏi sân bay”, đặt ngay trong không gian lưu trú của du khách. Với những người đi theo nhóm đông, gia đình có trẻ nhỏ hoặc mang nhiều hành lý, sự thay đổi này có thể giúp ngày rời Phú Quốc nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Vì sao dịch vụ này đáng chú ý với du khách?

Với du lịch nghỉ dưỡng, ngày cuối cùng thường là thời điểm khá “lỡ cỡ”. Khách đã trả phòng nhưng chuyến bay có thể khởi hành vào chiều hoặc tối. Việc phải kéo theo vali khi đi ăn, mua sắm hoặc tham quan thêm khiến nhiều người chọn ra sân bay sớm, dù chưa đến giờ bay.

Dịch vụ làm thủ tục tại khách sạn giải quyết đúng điểm bất tiện này. Sau khi gửi hành lý và nhận thẻ lên máy bay, du khách có thể chủ động hơn trong lịch trình: ăn trưa, đi dạo, mua quà, ghé điểm vui chơi hoặc đơn giản là ngồi cà phê chờ tới giờ ra sân bay.

Theo Tuổi Trẻ Online, mô hình làm thủ tục hàng không ngay tại khách sạn được thí điểm ở Phú Quốc từ tháng 4. Hành khách có thể check-in, gửi hành lý tại nơi lưu trú; hành lý được vận chuyển thẳng đến sân bay để kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn. Mô hình này được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, giảm áp lực cho khu vực nhà ga và tạo hành trình liền mạch hơn cho hành khách.

Với một điểm đến phụ thuộc nhiều vào khách du lịch như Phú Quốc, thay đổi ở khâu làm thủ tục bay không chỉ là tiện ích kỹ thuật. Nó tác động trực tiếp đến cảm giác của du khách trong chặng cuối hành trình: bớt vội vã, bớt cồng kềnh và có thêm thời gian tận hưởng điểm đến.

Việt Nam từng có mô hình tương tự chưa?

Dù là chuyện mới với Sun PhuQuoc Airways, mô hình làm thủ tục ngoài sân bay không phải hoàn toàn xa lạ ở Việt Nam.

Năm 2020, Bamboo Airways từng triển khai dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lý tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, Bình Định. Theo thông tin từ FLC, hành khách có thể check-in, chọn chỗ ngồi, ký gửi hành lý, nhận thẻ lên máy bay và thẻ hành lý ngay tại quần thể nghỉ dưỡng. Hành lý ký gửi được vận chuyển trực tiếp từ khu nghỉ dưỡng tới sân bay và đưa lên máy bay.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng từng ra mắt dịch vụ in-town check-in từ năm 2018. Theo Vietnam Airlines, hành khách có thể làm thủ tục cho các chuyến bay trong ngày, muộn nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành. Dịch vụ này giúp hành khách tránh bất tiện khi di chuyển với hành lý cồng kềnh từ thành phố ra sân bay, đồng thời tiết kiệm thời gian so với làm thủ tục tại quầy sân bay.

Điểm khác biệt là in-town check-in thường đặt tại các điểm trong trung tâm thành phố, còn mô hình của Sun PhuQuoc Airways đưa thủ tục bay vào ngay không gian khách sạn, gắn trực tiếp với hành trình nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.