Hà Nội: Hơn 75.000 tỷ đồng cải tạo sông Nhuệ

Chiều 9/7, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - trình bày tờ trình chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Ông Bùi Duy Cường cho biết, sông Nhuệ trên địa bàn Hà Nội khoảng 61,5km, từ cống Liên Mạc đến xã Mỹ Đức, đi qua 19 xã, phường, là trục cấp nước, tiêu thoát nước kết nối các tuyến đường giao thông chính: Đường Tây Thăng Long, quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6, đường vành đai 4 và là bộ mặt cảnh quan đô thị nằm trong lòng Thủ đô Hà Nội.

Sông Nhuệ đang ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Hiếu.

Hiện trạng sông Nhuệ cạn kiệt nguồn nước, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; không đạt mục tiêu cấp nước, không bảo đảm chức năng của nguồn nước mặt, các chỉ tiêu chất lượng nước thường xuyên vượt xa quy chuẩn, ở mức rất xấu. Các địa phương và nhân dân khu vực mong muốn sớm xử lý ô nhiễm môi trường, kết nối giao thông.

Ông Cường thông tin, Tập đoàn Geleximco - CTCP đề xuất dự án với các mục tiêu chủ yếu: Hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo chủ động tiêu nước, chống ngập úng khu vực nội đô, phía Tây thành phố Hà Nội, nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi thuộc lưu vực, góp phần chỉnh trang đô thị, ùn tắc giao thông.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 75.000 tỷ đồng, loại hình hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, với diện tích sử dụng đất khoảng 855 ha.

Dự án gồm 4 thành phần. Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng; Dự án thành phần 2: Cải tạo nạo vét, kè bờ và xây dựng tuyến dài khoảng 61,5km; Dự án thành phần 3: Đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; Dự án thành phần 4: Đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Về triển khai, theo kế hoạch, giai đoạn 1 thực hiện đến hết năm 2028, thuộc khu vực từ Liên Mạc đến vành đai 4 chiều dài 30,5km. Giai đoạn 2 từ năm 2029-2030, triển khai đoạn còn lại từ vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội, chiều dài 31 km.

Phương thức thanh toán sơ bộ từ các quỹ đất đối ứng với giá trị thanh toán khoảng hơn 69.000 tỷ đồng. Các quỹ đất dọc hai bên và dự kiến khoảng 5 khu đất khác.

Theo đánh giá của thành phố, thời gian qua Hà Nội đã đầu tư nhiều công trình trọng điểm như Trạm bơm Yên Nghĩa (công suất 120 m³/giây, đã hoàn thành trong năm 2026) và đang triển khai Trạm bơm Liên Mạc giai đoạn 1 (công suất 70 m³/giây). Tuy nhiên, các công trình này chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả trong chống ngập, bổ cập nguồn nước và cải thiện môi trường khi toàn bộ hệ thống sông Nhuệ được cải tạo đồng bộ.

Đảng ủy UBND thành phố xác định việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết nhằm đồng thời giải quyết nhiều vấn đề tồn tại kéo dài của Thủ đô, từ chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường, hoàn thiện hạ tầng thủy lợi đến chỉnh trang cảnh quan và tạo động lực phát triển đô thị.