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Sau gần 2 tháng khởi công, tuyến cao tốc 23.940 tỷ đồng kết nối Việt Nam với 'đất nước triệu voi' có tiến độ ra sao?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án này đã được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Tổ chức 9 mũi thi công, huy động 400 người tại gói thầu XL01 dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Theo Tập đoàn Đèo Cả, sáng 6/7, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ngành và Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh đã kiểm tra hiện trường gói thầu XL01, dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Duy An - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh Nghệ An báo cáo, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 5,5/6,3km, đạt 88%.

Phần còn lại thuộc địa bàn hai xã Hưng Nguyên và Kim Liên liên quan đến đất ở, đất quốc phòng, ao nuôi thủy sản và một số công trình hạ tầng đang được địa phương tiếp tục xử lý để bàn giao cho nhà thầu. Hiện có 11 mỏ đất và 1 mỏ cát đang hoàn thiện thủ tục cấp phép theo cơ chế đặc thù để phục vụ thi công.

Ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Ban Điều hành Gói thầu XL01 báo cáo tình hình triển khai dự án (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Ban Điều hành Gói thầu XL01 cho biết, ngay sau lễ khởi công, Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Xây lắp Thương mại Delta đã tập trung huy động nguồn lực, xây dựng phương án tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Theo kế hoạch, Liên danh huy động khoảng 400 cán bộ, kỹ sư, người lao động cùng 110 máy móc, thiết bị, tổ chức 9 mũi thi công, gồm 1 mũi hầm, 2 mũi đường và 6 mũi cầu. Hiện Ban điều hành đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống công trình phụ trợ; hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thí nghiệm vật liệu và các điều kiện để triển khai thi công đại trà.

Theo ông Phương, hiện nay gói thầu vẫn còn một số vướng mắc như mặt bằng cửa phía đông hầm Đại Huệ chưa được bàn giao, nguồn đất đắp vẫn phụ thuộc việc cấp phép các mỏ vật liệu đặc thù, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục không phụ thuộc nguồn đất đắp, đặc biệt là các công trình cầu, tiến tới tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương đề nghị Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép mỏ vật liệu, phấn đấu đến ngày 15/7 có nguồn đất đắp phục vụ thi công trước mùa mưa; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nhất là khu vực hai đầu hầm Đại Huệ.

Dự án hạ tầng có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam và Lào

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Công trình được khởi công vào ngày 18/5, tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài hơn 60km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây; điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực.

Gói thầu XL01 được thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu, bao gồm hầm Đại Huệ (nhánh trái dài 495m, nhánh phải 499m, mỗi nhánh rộng 14,05m); 11 cầu (4 cầu trên tuyến chính, 7 cầu nhánh và vượt tuyến chính); 6 hầm chui dân sinh; 43 cống thoát nước ngang.

Theo kế hoạch, các đơn vị phấn đấu đào thông hầm Đại Huệ vào tháng 3/2027, hoàn thành hạng mục hầm và các công trình cầu trên tuyến trong tháng 3/2028, tiến tới hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 5/2028.

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Hà Giang

An ninh tiền tệ

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